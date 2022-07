Regina Casé mostra novo visual para 'Todas As Flores': ''Será que devo ficar loura pra sempre?''

Apresentadora Regina Casé recebe elogios dos fãs ao compartilhar novo visual para viver a vilã Zoé na novela 'Todas As Flores'

A atriz Regina Casé (68) já está nos preparativos para seu novo trabalho nas telinhas!

Na quarta-feira, 13, a artista compartilhou um registro mostrando a caracterização para viver sua nova personagem.

Em seu perfil no Instagram, a famosa exibiu a transformação e dividiu opiniões na web ao surgir bem diferente com os fios loiros, usando uma peruca como Zoé, sua vilã em Todas As Flores, próxima novela original Globoplay.

"Eu pensativa… Será que devo ficar loura pra sempre….???? Sim ou não?", perguntou Regina na legenda da publicação, recebendo apoio de famosos e fãs para mudar o visual de vez.

"Amei", disse Chay Suede e Juliette. "Tá demais!!!", elogiou Sophie Charlotte, que também integra o elenco da trama. "Mamãe!!!! Lindíssimaaaaaaaaaaaa", exaltou Leticia Colin, que viverá filha de Regina na produção. "Que maravilhosa!!!!!!", destacou Ivete Sangalo (50). "Siiim!! Vai arrasar!!!", opinou Paolla Oliveira (40).

Porém, teve quem desaprovou o look: "Você original, tenho mais apreço!!!", "Nunca", "Não... é linda com cabelo escuro", "Amamos você morena! Você nos representa! Muda não", comentaram alguns internautas.

Regina Casé posa com Paolla Oliveira e Diogo Nogueira

Regina Casé usou as redes sociais para compartilhar um encontro especial com Paolla Oliveira (40) e Diogo Nogueira (41)! A famosa revelou que o encontro aconteceu na gravação do novo programa de Ivete Sangalo (50) na TV Globo, o Pipoca da Ivete. "Olha com quem eu gravei a Pipoca da Ivete! O casal delícia Diogo Nogueira e Paolla Oliveira. Não sei como eles se aguentam! Gostosos demais né, gente?", brincou Regina.

Confira o visual de Regina Casé para nova personagem: