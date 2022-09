Xande de Pilares e Mumuzinho comemoram papéis na novela Todas as Flores

Os cantores Xande de Pilares e Mumuzinho exaltaram a parceria na música e, agora, nas telinhas. Todas as Flores estreia dia 17 de outubro no Globoplay

Natalia Queiroz Publicado em 30/09/2022, às 16h31

Xande de Pilares (52) e Mumuzinho (38) entraram para o grupo de artistas que se dividem entre o palco e as telinhas. Os cantores vão estrear na televisão em Todas as Flores, primeira novela original Globoplay, a partir do dia 17 de outubro.

Os dois fazem parte do núcleo da Gamboa, o lado cômico do folhetim escrito por João Emanuel Carneiro. Em coletiva de imprensa, os atores deram mais detalhes sobre os testes, a preparação e a conciliação entre os shows e as gravações.

"Sou noveleiro. Morava no morro numa época difícil, onde eu não podia brincar. Então meu brinquedo era assistir à TV. Mas nunca imaginei que um dia eu fosse participar do que eu assistia", confessou Xande.

"Vocês vão me ver fazendo coisas que eu nunca fiz, tudo muito novo para a gente, mas estamos abraçando com unhas e dentes. Estou feliz pra caramba, com uma pancada de texto para decorar. Se eu errar esta semana, me perdoem, que minha cabeça está louca, mas eu tô amando", contou Mumu.

Na trama, Xande dá vida a Darci, porteiro e presidente do bloco de carnaval Filhos da Gamboa. Durante o bate-papo, o artista afirmou que se reconhece no personagem. "Ele é o que eu sou no meu dia a dia. Uma pessoa em paz, que não guarda mágoas, não tem inimigos. É fácil ser seu Darci porque ele é o que o Xande de Pilares é", disse.

Já Mumu vive Joca, personagem mulherengo e que mente que é diretor e produtor de cinema para se aproximar de Chininha (Micheli Machado). "Ele não vale nada, é um cafajeste. Ele faz o papel do machista, homofóbico, é um cara totalmente diferente do que eu vivo. Ele quer algo, mas não se apega. Depois que atinge o objetivo, parte para a outra", destacou ele.

Xande relembrou como foi seu primeiro testa para integrar o elenco e garantiu que estava bem nervoso. "Sou uma pessoa extremamente tímida. Me convidaram para fazer o teste e eu fui, mas já achando que não ia passar. Quando chegou lá, o diretor me perguntou se eu havia decorado o texto e eu disse que sim. Aí ele falou: 'Você vai errar tudo'. E realmente, eu errei tudo. Fiquei nervoso. Tinha uma câmera na minha frente e duas pessoas do lado com quem eu tinha que conversar".

Apesar da correria, Xande e Mumu garantiram que não vão dar uma pausa nos shows para as gravações. Eles dividem os compromissos: filmagens de segunda a quinta e apresentações nos fins de semana.

"Não estou parando. Mas agora não tem mais os dias para descansar ou estudar. E tem o avião. Embora eu morra de medo, é ali que decoro texto. Está difícil para conciliar, mas quanto mais movimento, melhor", disse Xande.

TODAS AS FLORES

Todas as Flores é escrita por João Emanuel Carneiro e a primeira trama original e exclusiva do Globoplay. Os episódios serão lançados semanalmente, toda segunda-feira, com cinco capítulos por semana. A trama será composta por 85 capítulos, a primeira parte entra no ar entre outubro e dezembro de 2022. Já a segunda, estreia entre abril e junho de 2023.

