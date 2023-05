Micheli Machado fala sobre representatividade preta na criação da filha: "Desafiador"

Em entrevista à CARAS, Micheli Machado refletiu sobre a maternidade e revelou desafios que envolvem criar sua filha

"Desafiador", é assim que a atriz Micheli Machado (41), que está no ar com a novela Todas as Flores, do Globoplay, descreve como lida com a maternidade. Em entrevista à CARAS Brasil, a famosa destacou que criar uma menina preta faz ela tem um cuidado triplicado.

Mãe de Morena (11), fruto de seu relacionamento com o ator Robson Nunes (40), a artista garante que luta diariamente para que sua filha não seja afetada pelo racismo e que tem uma busca incansável pela representatividade.

"Ser mãe é desafiador, ser mãe preta de uma filha preta é ainda mais desafiador. A Morena já está com 11 anos e sei da importância de mostrar a ela o quanto ela é linda, inteligente e que pode conquistar o que quiser na sua vida", disse.

Micheli disse que reforça todos os dias a autoestima da filha, para que ela não seja impactada pela discriminação. "O meu principal objetivo com a Morena é exatamente evitar que comentários como o que eu sofri afetem ela como me afetou e sempre destacar o quanto ela é linda exatamente como ela é e que cada vez mais ela se empodere e saiba a importância da representatividade preta na sociedade ", declarou.

A atriz destacou que rodear a filha de representações negras positivas também é algo fundamental para seu empoderamento. Ela celebrou o fato das crianças desta geração terem mais referências que no passado: "Essa nova geração está vindo mais consciente, segura e potente, e isso me dá muito orgulho".

"Em casa, no nosso dia a dia, sempre ressaltamos pra Morena o quanto ela é linda, potente, e incrível sendo ela mesma. Explico pra ela que muitas vezes a sociedade impõe padrões irreais que devemos saber filtrar , e ser quem ela realmente deseja ser, não ter vergonha de falar o que pensa e de correr atrás dos seus sonhos", afirmou.

Assistindo a herdeira entrar na pré-adolescência, Micheli não nega que tem encontrar um novo desafio. Mesmo rodeando Morena de referências, ela vê necessário quebrar os padrões impostos pela sociedade.

"Tento mostrar para ela, principalmente na questão do cabelo, que o cabelo dela é maravilhoso, que é lindo ele ser volumoso, é lindo ter cachos e todas as vezes que ela duvida ou quer fazer um penteado para deixar com menos volume, eu tento mostrar as diversas opções de penteados, para que ela continue amando o cabelo e veja as infinitas possibilidades que um cabelo afro pode proporcionar ", disse.

MATERNIDADE E CARREIRA

Presente no meio artístico desde a adolescência, Micheli, como muitas mães brasileiras, se divide entre a rotina familiar e o trabalho. Entre uma filmagem e outra, ela não descarta nenhum minuto de sua folga. "É bem puxado, mas tenho um suporte incrível da minha família, do meu marido e da própria Morena que entende que às vezes os meus horários não batem com os dela, mas que teremos sempre momentos de muita qualidade juntas", contou.

"A gente faz muita coisa juntas, assiste séries, jogos, recentemente estivemos na Disney e foi incrível. É uma vida com duplas jornadas, mas nada diferente que muita mulher brasileira, trabalhadora, a gente dá conta, mas também não precisa se não der, sabe", disse.

Madura e consciente, Micheli aproveitou para refletiu sobre as mães que acabam se culpando por não conseguirem acertar 100% com os filhos. Ela reforça que é importante não romantizar as batalhas diárias da maternidade. "Parece que você é a única fazendo algo de errado, mas, na verdade, está tudo bem. Sempre queremos fazer o melhor, mas nem sempre conseguimos fazer tudo e acabamos nos culpando ", disparou.

"Quero falar para todas as mães que está tudo bem, que não devemos nos cobrar tanto e que fazemos o melhor dentro do possível. Ninguém consegue fazer tudo, somos seres humanos e não robôs, e é normal falhar, na verdade", declarou.