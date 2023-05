Conheça seis mães famosas que falam sobre maternidade real e seus dilemas

Sem filtro e sem maquiagem, mães famosas têm usado as redes sociais para dividir dificuldades envolvendo a maternidade

A maternidade é um momento muito especial na vida de diversas mulheres, mas também pode se tornar um verdadeiro pesadelo por conta da rotina pesada. Em meio a um misto de felicidade e dor, muitas mães famosas têm usado sua voz e visibilidade para falar abertamente dos dilemas reais deste período.

No dia em que celebramos o Dia das Mães, a CARAS Brasil separou uma lista de mamães famosas que fazem questão de compartilhar as dificuldades da maternidade sem a preocupação de usar filtros ou maquiagens.

Gisele Itié

A atriz é mãe de um garotinho de três anos e volta e meia usa as redes sociais para falar sobre as dificuldades de ser mãe solo. Recentemente ela contou que ainda amamenta o menino e tem buscado fazer o desmame gradual. A famosa também confessou que tem se incomodado com a privação do sono.

Samara Felippo

Mãe de duas meninas, uma chegando na pré-adolescência, a atriz faz questão de dividir seus dilemas pessoais com os fãs. Além de relatos sobre a maternidade, ela também compartilha reflexões bem particulares sobre o universo feminino.

Samara, por exemplo, já confessou ter sofrido com depressão pós-parto, algo que ainda é pouco discutido. "Já li e ouvi relatos de depressões pós-parto muito mais profundos que o que eu tive, por isso posso dizer que passei por ela ilesa, menos pelo fato de não conseguir amamentar a Lara", disse.

Lore Improta

Desde o início da gravidez de Liz, a dançarina tem feito diversos desabafos sobre os perrengues da maternidade. Na época, ela confessou que não estava se sentindo muito segura com seu visual e garantiu que não estava confortável com os sintomas.

Recentemente a loira revelou que o nascimento de sua filha, que é negra, fez ela se aprofundar mais sobre pautas raciais. "Tenho tentado aprender pela minha filha. Porque uma das coisas mais importantes que aprendi é sobre empoderamento. Mostrar o quanto ela é especial, o valor da sua beleza", afirmou.

Viih Tube

A gravidez da influenciadora foi compartilhada nos detalhes nas redes sociais. Sempre muito transparente, a ex-BBB faz questão de confessar dúvidas sobre a maternidade e até mesmo revelar como tem sido pequenas descobertas diárias. Nas últimas semanas ela tem chocado ao exibir o resultado do seu corpo e como ele tem retornado naturalmente ao que era antes.

Titi Müller

Conhecida por seu jeito sincerão, a apresentadora do Multishow é mãe de um garotinho e não costuma colocar filtros na hora de falar com os fãs sobre ser mãe solo. Recentemente ela se emocionou ao falar sobre como tem percebido aos poucos o crescimento do pequeno Benjamin, que está com dois anos.

Giovanna Ewbank

Mãe de três crianças, a atriz tem usado suas redes sociais não apenas para compartilhar momentos fofinhos dos pequeninos, mas também dilemas e reflexões pessoais sobre a maternidade. Carinhosa e atenta às individualidades de cada um dos herdeiros, recentemente ela surpreendeu ao publicar uma conversa super íntima com Bless.