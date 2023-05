Viih Tube mostra o corpo após nascimento da filha e brinca: ''To deixando pra Deus''

Influenciadora e ex-BBB Viih Tube exibe o corpo real nas redes sociais menos de um mês após a chegada da primeira herdeira, Lua

A mamãe de primeira viagem Viih Tube (22) tem compartilhado com os seguidores a nova fase de sua vida com o nascimento da pequena Lua, fruto de seu relacionamento com o também ex-BBB Eliezer (33).

Nos stories de seu Instagram, nesta terça-feira, 02, a influenciadora comentou sobre seu processo de perda de peso e exibiu como está seu corpo menos de um mês após o parto da filha, que chegou ao mundo no dia 09 de abril.

"Eu acho que tá bem parecido com o vídeo dos 15 dias que eu postei, acho que não mudou muito não. Acho que eu não perdi mais quilos, viu? Eu perdi 10kg e não perdi mais", começou falando.

Em seguida, a loira destacou que não tem pressa para voltar ao peso que tinha antes da gravidez, já que está focada nos cuidados com a pequena. "Não perdi mais mesmo. Parei aí nos 10kg e ainda faltam 14 pra voltar ao peso que eu tinha. Mas eu tenho zero pretensão e intenção de voltar ao peso que eu tinha correndo, porque se eu começar a me cobrar com isso de voltar ao peso, 'ai, meu Deus', 'ai, meu Deus', gente, eu vou ficar louca", desabafou.

"Eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar da minha filha, eu tenho que cuidar da casa, eu tenho que fazer um monte de coisa. É tanta mudança na minha vida, que tá acontecendo agora, imagina ainda ficar com isso na cabeça? To zero pensando nisso agora. To deixando pra Deus", brincou ainda Viih.

Recentemente, Eliezer contou que ainda não teve relações sexuais com Viih Tube após o nascimento da herdeira, já que estão muito ocupados com os cuidados da criança. Ao ser questionado se já conseguiram tirar tempo para namorar, o ex-BBB respondeu: "Todo mundo está perguntando isso [risos]. Ainda não. Acho que mesmo que pudesse, nossa rotina atual com a Lua não ia deixar. Agora é que a Viih está ficando mais 'tranquila' em relação ao cansaço. Até semana passada, ela só ficava acordada para amamentar praticamente. Mas estou na contagem regressiva. Faltam 25 dias".

Confira Viih Tube mostrando o corpo:

Viih Tube e Eliezer fazem revezamento noturno com Lua

Os ex-BBBs Eliezer e Viih Tube estão em uma rotina intensiva para cuidar da recém-nascida Lua. Após a mãe da influenciadora voltar para casa, os dois estão se revezando à noite. "Minha mãe já foi embora. Ficou 20 dias ajudando a gente. Agora é só eu e o Eli! Ficamos revezando o sono (risos)", escreveu a loira.

Em outro momento, os dois explicaram que não contratarão uma babá e a criação e os cuidados serão tomados somente por eles. “Vocês que estão perguntando porque não estamos filmando a babá é porque não temos babá! Decidimos viver a maternidade full time do nosso jeito. Achamos importante ter essa troca/vivência como um casal e com a nossa filha", disse Eli.

“Temos a Ceni, que cuida da gente e da casa, e é isso. Dividimos as tarefas e estamos vivendo. Deixar bem claro que não somos contra ter babá, não acho que ninguém seja menos ou mais pai e mãe por ter ou não ter uma. Mas foi uma escolha nossa, se amanhã ou depois acharmos que é a hora, tudo bem também. Sem cobranças", afirmou.