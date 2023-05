Eliezer brinca e diz que Lua não puxou Viih Tube e gosta de banho

Ao responder os seguidores, Eliezer contou que a filha fica quietinha e curte o momento de tomar banho

A piada que a Viih Tube não gosta de banho não tem descanso. Ao responder uma caixinha de perguntas em seus stories no Instagram, o ex-BBB Eliezer foi questionado por um seguidor sobre como é dar banho na primeira filha, a pequena Lua, que nasceu no dia 9 de maio.

"É a parte mais gostosa do dia, porque a Lua não puxou a mãe e ama banho. Fica quietinha e com carinha de feliz", escreveu Eli brincando com a esposa.

Recentemente, a influenciadora falou sobre a falta de tempo e também brincou com a situação: "Quem quer acompanhar a nossa vida, compensa mais ver o dele do que o meu, ele posta tudo. Se eu não estou amamentando, estou dormindo, se eu não estou dormindo, estou gravando trabalho... Banho? Se eu já não gostava antes, agora então", brincou.

Viih Tube mostra o corpo após nascimento da filha

Nos stories de seu Instagram, nesta terça-feira, 02, a influenciadora comentou sobre seu processo de perda de peso e exibiu como está seu corpo menos de um mês após o parto da filha, que chegou ao mundo no dia 09 de abril.

"Eu acho que tá bem parecido com o vídeo dos 15 dias que eu postei, acho que não mudou muito não. Acho que eu não perdi mais quilos, viu? Eu perdi 10kg e não perdi mais", começou falando.

Em seguida, a loira destacou que não tem pressa para voltar ao peso que tinha antes da gravidez, já que está focada nos cuidados com a pequena. "Não perdi mais mesmo. Parei aí nos 10kg e ainda faltam 14 pra voltar ao peso que eu tinha. Mas eu tenho zero pretensão e intenção de voltar ao peso que eu tinha correndo, porque se eu começar a me cobrar com isso de voltar ao peso, 'ai, meu Deus', 'ai, meu Deus', gente, eu vou ficar louca", desabafou.

"Eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar da minha filha, eu tenho que cuidar da casa, eu tenho que fazer um monte de coisa. É tanta mudança na minha vida, que tá acontecendo agora, imagina ainda ficar com isso na cabeça? To zero pensando nisso agora. To deixando pra Deus", brincou ainda Viih.