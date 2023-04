Após mãe de Viih Tube voltar para casa, ela e Eliezer fazem revezamento noturno

Para cuidar de Lua, Eliezer e Viih Tube estão revezando o sono já que preferiram não contratar uma babá

Os ex-BBBs Eliezer e Viih Tube estão em uma rotina intensiva para cuidar da recém-nascida Lua. Após a mãe da influenciadora voltar para casa, os dois estão se revezando à noite.

"Minha mãe já foi embora. Ficou 20 dias ajudando a gente. Agora é só eu e o Eli! Ficamos revezando o sono (risos)", escreveu a loira nos stories.

Em outro momento, os dois explicaram que não contratarão uma babá e a criação e os cuidados serão tomados somente por eles. “Vocês que estão perguntando porque não estamos filmando a babá é porque não temos babá! Decidimos viver a maternidade full time do nosso jeito. Achamos importante ter essa troca/vivência como um casal e com a nossa filha”, disse Eliezer.

“Temos a Ceni, que cuida da gente e da casa, e é isso. Dividimos as tarefas e estamos vivendo. Deixar bem claro que não somos contra ter babá, não acho que ninguém seja menos ou mais pai e mãe por ter ou não ter uma. Mas foi uma escolha nossa, se amanhã ou depois acharmos que é a hora, tudo bem também. Sem cobranças”, afirmou.

Por fim, Eliezer listou as tarefas deles com a recém-nascida. “As tarefas estão assim: hora do tetê – mamãe; hora do arroto – papai; hora do banho – papai e vovó; hora do cocô – papai e vovó (modo vai na sorte kkk) com ajuda da mamãe se tiver acordada”, comentou antes da sogra ir embora.

Viih Tube fala sobre mostrar o rosto da filha

A influenciadora falou porque ainda não mostrou o rostinho da filha.“Diversos motivos! Na primeira semana, tive um surto de preocupação. Comecei a ter medo de tudo! De verem ela, de saber tudo dela. Fiquei com medo porque o mundo está muito perdido. Eu vou mostrar! Mostrei a gravidez inteira, não é agora que não vou mostrar, mas no meu tempo. Quem me recomendou isso foi a MC Loma. Ela demorou quase um mês para mostrar a Melanie. Ela disse que foi a melhor coisa”, afirmou ela.

E completou: “Não quero que a Lua passe pelo o que a Maria Flor passou com a Virginia. O povo começou a falar mal de um bebê que é a coisa mais linda do mundo. Falando de aparência. Ela e o Zé Felipe passaram por um nervoso, não deve ter sido fácil. As pessoas são muito maldosas, não quero passar por isso”.