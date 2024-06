Com João Guilherme em Paris, Bruna Marquezine se hospeda em hotel de luxo na França

Com diversos rumores de affair, Bruna Marquezine se hospeda em hotel de luxo na França pouco depois de João Guilherme desembarcar em Paris; confira

Os atores Bruna Marquezine e João Guilherme estão aproveitando alguns dias em terras parisienses! Nesta quinta-feira, 20, a famosa compartilhou algumas imagens em um hotel francês luxuoso, o Hotel Plaza Athénée, famoso por receber nomes como Sabrina Sato e Nicolas Prattes. Para quem não sabe, há algum tempo, o filho de Leonardo vem publicando cliques em Paris, na França.

O Hotel Plaza Athénée está situado na renomada Avenue Montaigne, no limite do “Triângulo de Ouro”. Este palácio de luxo oferece um spa do Instituto Dior, cinco restaurantes, um bar de coquetéis e até mesmo uma pista de patinação no gelo (sazonal). Serviços de engraxate e limpeza são fornecidos duas vezes ao dia.

Segundo informações fornecidas pela Quem, para este final de semana, o quarto mais barato disponível custa R$ 12.202, a diária. Já a Suíte Prestige, que dispõe de todos os luxos em 100 m², chega a R$ 47 mil.

No luxuoso cômodo, a cama de casal é extragrande, e a suíte possui isolamento acústico, dois banheiros privativos revestidos em mármore, e muitos outros detalhes sofisticados.

Vale lembrar que os rumores de relacionamento entre Marquezine e João Guilherme se iniciaram em 2023, mas somente tomaram força este ano, quando eles passaram a serem vistos juntos em diversos eventos. Recentemente, o ator ainda confirmou que estava apaixonado, mas não confirmou o romance com a atriz.

Bruna Marquezine se encanta com João Guilherme e elogia sua foto

Após o surgimento de boatos de um romance entre Bruna Marquezine e João Guilherme, parece que a atriz está bem confortável em demonstrar afeto em público para seu suposto affair. Na quarta-feira, 12, em pleno Dia dos Namorados, a artista deixou comentário curioso em publicação do filho de Leonardo.

Em seu perfil oficial do Instagram, João Gui compartilhou um ensaio de fotos, onde aparece levando um buquê de flores em uma bolsa. Na legenda, ele escreveu "Hopelessly devoted to you", música de Olivia Newton-John no filme Grease, em celebração dessa data romântica.

E é claro que os cliques encantaram Bruna Marquezine! Assim como outros seguidores do ator, a estrela de Besouro Azul fez questão de elogiar o gato nos comentários. "Lindo", comentou a famosa, que ainda adicionou um emoji de carinha apaixonada.