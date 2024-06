Bárbara Evans detalha recuperação após cirurgia plástica: "Dor na coluna"

A influenciadora digital Bárbara Evans atualizou seus seguidores nas redes sociais sobre seu estado de saúde após passar por cirurgias estéticas

Nesta quinta-feira, 20, a influenciadora digital Bárbara Evans atualizou seus seguidores nas redes sociais sobre seu estado de saúde após passar por várias cirurgias estéticas. Ela detalhou, em uma série de Stories, como tem sido o pós-operatório de sua mastopexia com troca de prótese de silicone, lipoaspiração e abdominoplastia realizadas na última quarta-feira, 19.

"Acordei às cinco da matina e fiquei acordada até às oito sem conseguir dormir. O duro dessa cirurgia não é nem a dor em si, é a dor na coluna. Não pode andar ereta, tem que andar curvada e tem que dormir sentada", relatou.

E completou: "Causa dor nas costas e na coluna inteira. Ai Brasil, e eu ainda preciso ir ao banheiro fazer número dois, porque ainda não fiz e alguém precisa arrumar o meu cabelo. A minha massagista chega meio dia. Ainda não pode fazer massagem por causa dessas fitas, mas ela pode me ajudar [com a dor] nas costas. Está doendo demais".

Em seguida, ela aparece sentada no sofá. "De boa com outra almofada para não ficar muito para trás. É a melhor posição, mas cansa. Resumo da cirurgia: não dói. No peito eu fiz [a técnica] T: tirei a auréola e coloquei silicone para subir o peito. A da barriga, que é gigantesca também não dói. A da barriga eu fiz de um osso ao outro osso. Tive que tirar toda a pele da que sobrou da gestação. Da Ayla nem foi tanto, mas dos gêmeos.... O que dói é andar curvada", detalhou.

Antes e depois

Após o procedimento, ela compartilhou em suas redes sociais o antes e o depois de algumas regiões do seu corpo. Na legenda, detalhou o que foi feito pelo cirurgião. Ela, que é mãe de três crianças, resolveu mexer em seu corpo por causa das mudanças que as gestações causaram em seu físico. Veja como ficou!.