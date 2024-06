Stênio Garcia tem prejuízo milionário após acidente de carro: ‘E é blindado’

Stênio Garcia, de 92 anos, falou em em entrevista à CARAS Brasil sobre o acidente de carro que sofreu no início do mês

Stênio Garcia (92) e sua esposa, Marilene Saad (55), se envolveram em um acidente de trânsito no início deste mês no Rio de Janeiro. O ator estava no banco do carona quando foi surpreendido com a batida de um uma moto ao retornar da aula de yoga.

O veículo blindado, que custa a partir de R$ 375 mil, de acordo com a marca fabricante, teve o radiador estragado, a parte da frente e o capô amassados. Em entrevista à CARAS Brasil, o ator conta que é a única testemunha que presenciou o acidente.

"Eu estava no carona, ele [o motociclista] quis antecipar o carro e acelerou a moto, o que provocou o impacto com o carro que é blindado e o prejuízo", explica. Saad levou o carro para um profissional arrumar e teve que desembolsar R$ 11 mil.

Ela conta à reportagem que só o radiador custou R$ 7 mil. O carro ainda deve passar por uma pintura para corrigir imperfeições na parte frontal. O veículo não está em nome de Marilene nem de Stênio e ainda tem parcelas pendentes, de acordo com apuração.

A esposa do ex-global relata que o casal precisou adiar compromissos financeiros para conseguir pagar o estrago provocado pelo acidente. Saad afirma que não agiu de forma errada no trânsito e que o motociclista teria acelerado e atingido o carro. "Ele estava longe, mas veio em velocidade em que é proibido e perto do carro. Ele só não morreu porque estava em baixa velocidade e fazendo a curva", explica.

Durante a entrevista, Stênio demonstrou cansaço com o estresse adquirido desde que o acidente se tornou público. O ator também afirmou que está determinado a enfrentar o motoboy na Justiça e reafirmar seu posicionamento sobre o que teria ocorrido. "Ele é culpado", dispara.

