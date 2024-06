Stênio Garcia e a esposa, Mari Saade, se envolvem em acidente de trânsito

Nesta segunda-feira, 17, Mari Saade acompanhada de seu marido, o ator Stênio Garcia, se envolveu em um acidente de trânsito com um motociclista

A atriz Mari Saade acompanhada de seu marido, o ator Stênio Garcia, se envolveu em um acidente de trânsito. Segundo informações do Balanço Geral, da Record, ela invadiu a via contrária, resultando em uma colisão com um motociclista.

"Ele disse que a Mari Saade invadiu a pista contrária e atingiu o rapaz de frente. E ele disse que a esposa do Stênio desceu só para olhar o carro. E ainda xingou o rapaz dizendo que ele foi culpado. A vítima tá caída e ela está indo no carro. O Stênio tá no carro", noticiou Reinaldo Gottino.

As imagens mostram o motociclista caído no chão, enquanto Mari aparece dentro do carro. Já a vítima a acusou de negar socorro. "Ele diz que ela só ficou preocupada com o carro. E não se importou com ele", completou o jornalista, que falou com o motociclista.

Mari Saade se manifesta

Após a divulgação das imagens, Mari Saade explicou sua versão dos fatos em seu Instagram. "Existe uma inverdade. Nós fomos atropelados por uma moto e tivemos um prejuízo absurdo. A moto veio com tanta velocidade que furou o radiador e estragou o capô. Eu tive que tirar o carro porque corria risco de fogo", contou ela.

"Eu estava no carona do carro. A moto ao invés de parar e deixar o carro passar, aumentou a velocidade e teve o choque", relatou o ator. "Tá querendo tirar proveito. Mandou para a imprensa e mentiu. Cabe um processo contra ele. Fomos vítimas do acidente e tivemos um prejuízo. Assunto encerrado. Ele vai encontrar a gente na justiça", finalizou ela.

Esposa de Stênio Garcia explica decisão sobre casamento

Recentemente, o ator Stênio Garcia e Marilena Saadcontaram detalhes íntimos de seu relacionamento no podcast Papagaio Falante, apresentado por Sergio Mallandro e Renato Rabelo. Durante a conversa, a mulher de 56 anos, revelou que ela e o artista, de 92, têm um casamento aberto e explicou as razões por trás disso.

“A vida é uma só. Existe a finitude da vida para todos nós. Amo pessoas. Ele fez um trabalho nesses 91 anos. Se ele quiser (outra pessoa), o mando ir e ainda sirvo com a bandeja”, falou Marilene. Stenio desconversou: “Não tô sabendo disso!”

E ela reagiu: “Você sempre soube e ainda disse que eu só podia namorar mulher. Chega uma hora na relação que depois de certos anos você sublima. Vira parceiro e quer ver a pessoa feliz. A gente sabe da finitude da vida. Se sou casada, não posso proibir a pessoa de viver. O combinado não sai caro.”