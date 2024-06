Esposa de Stênio Garcia explica decisão sobre casamento: "A vida é uma só"

Marilena Saad revelou que ela e Stênio Garcia, de 92, têm um relacionamento aberto e explicou as razões por trás dessa escolha

O ator Stênio Garcia e Marilena Saad compartilharam detalhes íntimos de seu relacionamento no podcast Papagaio Falante, apresentado por Sergio Mallandro e Renato Rabelo, em um episódio que foi ao ar nesta quinta-feira, 13. Durante a conversa, a mulher de 56 anos, revelou que ela e o artista, de 92, têm um casamento aberto e explicou as razões por trás dessa escolha.

“A vida é uma só. Existe a finitude da vida para todos nós. Amo pessoas. Ele fez um trabalho nesses 91 anos. Se ele quiser (outra pessoa), o mando ir e ainda sirvo com a bandeja”, disse Marilene. Stenio desconversou: “Não tô sabendo disso!”

Mas ela retrucou: “Você sempre soube e ainda disse que eu só podia namorar mulher. Chega uma hora na relação que depois de certos anos você sublima. Vira parceiro e quer ver a pessoa feliz. A gente sabe da finitude da vida. Se sou casada, não posso proibir a pessoa de viver. O combinado não sai caro.”

Durante o papo, Marilena recordou uma pulada de cerca de Stenio. Era 2003, véspera de Carnaval. Naquele período, o ator estava gravando o seriado Carga Pesada (1979-2007) com Antonio Fagundes e disse à esposa que não poderia acompanhá-la aos desfiles na Marquês de Sapucaí porque estaria ocupado gravando o programa durante o Carnaval.

“Ele me deixou em casa sozinha. Um belo dia toca o telefone, era meia-noite. Minha mãe ligou e disse que a minha dinda viu o Stenio no restaurante com três homens e três mulheres. Tomar chifre assim ninguém gosta”, relatou.

Garotas de programa

Marilena também se recordou da ocasião em que ela mesma contratou duas garotas de programa para o marido. Uma amiga em comum havia mencionado que tinha surpreendido o próprio marido com um presente similar. No entanto, quando as garotas chegaram à casa de Stenio, ele recusou.

“Ele disse que estava se sentindo mal e dispensei as meninas. Até gostei, porque seria na minha casa, receber pessoas que não conheço... Tive que pagar a elas R$ 2 mil. Ficaram me ameaçando, dizendo que não havia feito o PIX, mas fiz sim! Daí, resolvi levar a história para a imprensa e elas sumiram", relatou.

Veja a entrevista: