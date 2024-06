Donald Sutherland, estrela de Jogos Vorazes, morre aos 88 anos

O ator Donald Sutherland, mais conhecido por interpretar o presidente Snow nos filmes da franquia “Jogos Vorazes”, morreu aos 88 anos, após passar um período internado por doença não especificada. A informação foi confirmada nesta quinta-feira, 20, por Kiefer Sutherland, filho do artista e conhecido pela série ‘24 Horas’.

Além da franquia "Jogos Vorazes", o ator estrelou vários filmes como "Orgulho & Preconceito" e ganhou um Emmy por "Citizen X". Donald Sutherland também foi ganhador do Oscar Honorário de 2017.

Nascido em 17 de julho de 1935, em Saint John, no Canadá, Donald acumulou cerca de 200 créditos em filmes e TV ao longo de mais de 60 anos, como convidado em episódios de séries dos anos 1960, incluindo "Os Vingadores", "Corte Marcial" e "O Homem Estranho". Seu grande estouro no cinema veio com o drama repleto de estrelas da Segunda Guerra Mundial de 1967, "The Dirty Dozen", de Robert Aldrich, interpretando Vernon Pinkley.

Em uma publicação no X - antigo Twitter, Kiefer Sutherland lamentou a morte do pai e publicou uma declaração sobre sua trajetória: “Com o coração pesado, digo-lhes que meu pai, Donald Sutherland, faleceu. Pessoalmente, considero um dos atores mais importantes da história do cinema. Nunca se deixou intimidar por um papel, seja ele bom, ruim ou feio. Ele amava o que fazia e fazia o que amava, e nunca se pode pedir mais do que isso. Uma vida bem vivida”.

With a heavy heart, I tell you that my father, Donald Sutherland, has passed away. I personally think one of the most important actors in the history of film. Never daunted by a role, good, bad or ugly. He loved what he did and did what he loved, and one can never ask for more… pic.twitter.com/3EdJB03KKT