Atriz fala sobre viver Isabel Teixeira jovem pela segunda vez na TV em Elas por Elas: 'Referência'

Fernanda Lasevitch (27), uma das estrelas do elenco mais novo de Elas por Elas, divide o papel da vilã Helena com Isabel Teixeira (49). Antes da parceria, a atriz já tinha dado vida a um flashback da estrela em Amor de Mãe, como Jane. Em entrevista à CARAS Brasil, ela se emocionou ao relembrar trajetória, entregou bastidores da novela e falou sobre viver Isabel Teixeira jovem pela segunda vez: "Referência".

"Naquela época, pesquisei muito sobre ela e já fiquei encantada, achei uma atriz incrível e fiquei super orgulhosa de estar fazendo o flashback. [...] Agora, estava empolgada para contar que já tinha feito [a versão jovem] dela, e a Isabel disse que lembrava de ter visto a cena. [...] Ela me deu muita referência para estudar e é bacana poder ver como ela está fazendo nas novelas, filmes e peças", compartilhou a atriz de Elas por Elas, que explicou só ter tido o primeiro contato com Isabel Teixeira nos ensaios da novela.

Com seu primeiro contrato na Globo, Fernanda Lasevitch contou que recebeu a proposta para o papel na noite anterior ao teste e relembrou a reação de quando descobriu que havia entrado para o elenco de Elas por Elas: "Estava no meio de uma aula. Fui para o banheiro e fiquei comemorando. Não podia gritar, nem fazer nada. Liguei para a minha mãe e foi emocionante".

A atriz, que encarou uma cena de sedução em Elas por Elas com seu primo, Dani Flomin (21), relembrou a experiência: "Estava em pânico na cena de sedução por ele ser meu primo mais novo, o que tornou tudo mais tenso". "O Mateus Solano estava assistindo e falou que a cena estava incrível, fiquei super nervosa e falei: 'Obrigada, obrigada'. Estava meio tensa com aquela equipe toda olhando. Mas isso me deu uma confiança", completou.

Além do momento nos bastidores, Fernanda Lasevitch entregou que a tensão não surgiu só naquela cena e deu detalhes das gravações da abertura da novela. "Era uma cena super difícil, um plano sequência que passava por todo mundo. Um dos atores pulava na piscina, então se tivesse algum erro ia ter todo o trabalho de secar ele. Ao mesmo tempo em que a gente estava super descontraído na cena, quando parava de filmar todo mundo ficava com aquela tensão: 'Será que eu errei alguma coisa?'", recordou a atriz, que afirmou que o elenco comemorou quando a cena funcionou na primeira tentativa.

Para o futuro da personagem na trama, ela entregou que os fãs podem esperar muitas supresas de Helena em Elas por Elas: "O que acontece com ela e a forma como acontece é muito intensa e vai levar para lugares que nem ela imagina, que nem a personagem se conhece. É muito bacana ver toda essa luta que ela vai fazer para se manter no lugar".

Com começo de carreira como modelo infantil e o apoio de mulheres fortes na família, Fernanda Lasevitch se emocionou ao relembrar como escolheu seguir o caminho da atuação: "Quando parei para pensar no que eu gostaria de fazer, só me veio ser atriz. E eu nem sabia muito o que era e como era. Tinha muito medo de não dar certo, é uma profissão muito instável. Mas decidi arriscar, e acredito que também tive esse privilégio".

"Há dez anos venho tentando e acreditando muito. Sempre que penso em desistir ou ter uma segunda opção de carreira por achar que, em algum momento, pode não dar certo, a vida me aponta que esse é o caminho. É muito emocionante poder ver isso acontecendo e essa novela é uma grande resposta para mim", finalizou a atriz, que também começou carreira como cineasta.