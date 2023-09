Rayssa Bratillieri entrega desafio para se diferenciar de personagem de Elas por Elas: 'Estereótipo'

Durante coletiva de imprensa, na qual a CARAS Brasil esteve presente, Rayssa Bratillieri falou sobre sua personagem em Elas por Elas

Rayssa Bratillieri (25) é a intérprete de Ísis em Elas por Elas. A nova novela das seis tem sua estreia marcada para 25 de setembro. Durante coletiva de imprensa, na qual a CARAS Brasil esteve presente, a atriz entregou o desafio para se diferenciar da personagem do remake da Globo. "Estereótipo", disparou ela.

"A minha maior dificuldade foi que eu olhei a personagem e falei 'é muito parecida comigo'. Eu acho que isso é tão difícil. A gente como ator, pelo menos eu, quer sempre estar mudando sotaque, energia, olhar... e eu me vi na Ísis, porque tenho essa questão da proteção animal... eu não era vegana, sempre fui vegetariana, mas estou vegana agora", afirmou a atriz de Elas por Elas.

Rayssa contou que decidiu focar nas diferenças entre ela e a personagem de Elas por Elas. "Também vim de uma família mais humilde, só que eu não sei o que é não ter um pai, então eu foquei nessas diferenças e entender que eu fui criada por duas mulheres e isso diz muito sobre ela. Eu quis acentuar essa questão da justiça, que ela tem muito forte, até comanda uma manifestação. É muito poderoso ser a Ísis", completou.

Ísis e Giovanni (Filipe Bragança) são dois jovens que se conhecem e sentem uma atração mútua, mas que não fazem ideia de que são filhos de Adriana (Thalita Carauta) e Helena (Isabel Teixeira), respectivamente. No passado, mesmo sabendo que Jonas (Mateus Solano) e Adriana estavam noivos, Helena usou a sua boa influência para roubar o namorado da amiga. Ela seduziu Jonas por uma noite e engravidou. Adriana sumiu da vida deles, deixando o caminho livre para a rival.

A atriz falou sobre sua relação com o par romântico. "Eu admiro o Filipe há muito tempo, é muito gostoso contracenar com um ator que você admira, acho que é um outro degrau". O intérprete de Giovanni também falou sobre o casal e a parceria com Rayssa em Elas por Elas. "A gente está se divertindo muito, a Rayssa é uma parceira excepcional, muito generosa... a gente se diverte em cena, fora de cena... eu estou adorando trabalhar com ela e acho que é um casal muito único, mesmo. A gente criou uma dinâmica entre nós que é muito divertida".