Metaverso: famosos entram na onda de aplicativo e publicam seus avatares

Famosos transformaram suas imagens em desenhos super-realistas através de um aplicativo

Os famosos entraram em uma nova onda futurista: publicar seus avatares. Utilizando um aplicativo, eles vem transformando suas fotos em arte.

O aplicativo, que usa inteligência artificial, transforma uma foto em um desenho super-realista, bem na onda do metaverso.

Artistas como Ivete Sangalo, Lucas Lucco, Luan Santana, Luciano Huck, entre outros, já publicaram seus avatares. Até mesmo Ana Maria Braga compartilhou o seu apresentando o 'Mais Você'.

O marido de Angélica, Luciano Huck, explicou o processo de como realizou o dele: "O poder da inteligência artificial… te transforma em diversos tipos de desenhos a partir de uma seleção de fotos que você envia mostrando ângulos diferentes do seu rosto. Hoje me deparei com a timeline cheia de posts como esse, que são feitos no app Lensa, curti muito e não é publi, sou apenas um curioso de plantão".

Não são somente as celebridades que estão brincando com a imagem, sendo que influenciado por elas, o público também já começou a publicar os seus.

Confira os avatares dos famosos:

