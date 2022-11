Angélica faz 'teste de fidelidade' com Luciano Huck e recebe proposta picante

Angélica esteve no 'Altas Horas' e foi desafiada a ligar para o marido, Luciano Huck, para ver se ele a atenderia

A apresentadora Angélica (48) expôs a intimidade com Luciano Huck (51) no último sábado, 26. Isso porque ela foi submetida a um 'teste de fidelidade' por Serginho Groisman (72), no 'Altas Horas'.

“Tá com o telefone, Angélica? Liga aí para o seu marido em vídeo”, disse o apresentador após falar sobre família com a loira. “Jura? Mas eu não sei se ele… Ah não, tá rolando. Não sei o que ele vai estar fazendo”, respondeu.

Rindo, Serginho falou: “Isso é um teste para saber se ele atende todas as vezes que você chama”. Com o amado em ligação de vídeo, a musa de 'Vou de Táxi' disse: “Viu? Ele atende!”.

"Era um teste de fidelidade”, explicou Serginho para Huck. “Teste de fidelidade para saber se você ia atender todas as vezes que eu ligo. Você atendeu, graças a Deus”, agradeu a loira.

“Quando você liga, eu paro tudo o que estou fazendo… Eu acabei de acabar a reunião do Domingão. Cheguei aqui em casa e perguntei: ‘Ué, cadê ela?’. Falei: ‘Tá no Serginho'”, disse o apresentador da atração de domingo. Até que Angélica perguntou: “Você tá na cama?”, e prontamente Huck respondeu: “Sim, te esperando!”.

"Ui! Serginho, vai demorar ainda? Já tá liberando?”, questionou empolgada. “Se precisar, você pode sair já”, brincou Serginho. “Não, eu acho que aguento”, finalizou.