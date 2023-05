Mel Maia: Relembre alguns dos famosos com quem a atriz já teve um affair

Mel Maia já deu o que falar na internet com seu histórico de romances no mundo das celebridades

Mel Maia (19), conhecida por sua carreira na televisão desde criança, já deu o que falar na internet com seus pretendentes. Atual namorada de MC Daniel (24), a atriz tem um histórico de romances no mundo das celebridades. Relembre alguns dos famosos com quem Mel Maia já teve um affair:

ARTHUR PICOLI

Dez anos mais velho que a atriz, Arthur Picoli (28) foi um dos famosos que viveu um affair com Mel Maia. A revelação do romance foi feita pela jovem em seu TikTok, no ano passado, quando ela elegeu o ex-BBB como o "mais gostoso" entre os homens que já beijou. O pretendente também não ficou de fora e fez questão de comentar a relação em entrevista ao Gshow: "A Mel hoje é uma mulher, tem 18 anos. Eu sou um homem de 28, normal. Uma coisa que aprendi nesses dois anos de fama é não bater de frente. A gente ficou. É verdade. Quando eu tinha 18, já fiquei com mulheres de 28. Assim como quando eu tinha 20, fiquei com de 30. A galera fica querendo colocar na balança que 10 anos de diferença não pode? Pera!".

GABIGOL

Gabriel Barbosa (26), mais conhecido como Gabigol, foi outro dos famosos com quem Mel Maia já ficou. Flagrados em fevereiro de 2022, em um festival de rap realizado no Parque dos Atletas, localizado Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, os dois foram vistos em clima de romance e o affair vazou na internet.

JOÃO PEDRO