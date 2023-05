Jojo Todynho rouba a cena ao posar com MC Daniel e Mel Maia em seu colo: “Mami poderosa”

Jojo Todynho marcou presença no aniversário de Mel Maia e chamou a atenção ao posar com o casal de amigos em seu colo

Mel Maia completou 19 anos de idade na última quarta-feira, 03, e celebrou a data especial entre amigos em uma festa luxuosa realizada neste domingo (07), no Rio de Janeiro.

Durante a comemoração, a atriz recebeu convidados ilustres, entre eles a amiga, a influencer digital Jojo Todynho (26).

Em suas redes digitais, a cantora dividiu com os seguidores diversos momentos da festa, inclusive uma foto em que ela aparece toda sorridente ao lado da aniversariante e do cantor MC Daniel (25). Na imagem, o casal surgiu em um momento descontraído sentados no colo de Jojo ao posarem para as lentes da câmera dos fotógrafos.

Ostentando uma beleza exuberante, Meia Maia surgiu com um uma saia vazada poderosa e um top cropped, ambos de crochê. Enquanto MC Daniel elegeu uma regata preta da Prada, composto por uma calça da Louis Vuitton. Já Jordana apostou em um vestido preto bem basiquinho.

"19 da minha gatinha", escreveu a famosa na legenda da publicação compartilhada em sua conta oficial no Instagram.

Admirados com a amizade dos famosos, logo os fãs se manifestaram nos comentários: "Queria ser amiga de Jojo vei, ela parece ser gente boa", disse uma. "Mami poderosa", destacou Mel Maia. "Te amuuuu", declarou MC Daniel.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE JOJO TODYNHO:

Mel Maia ganha presente baratinho do namorado

No último domingo, 07, em seu aniversário de 19 anos, Mel Maia foi surpreendida pelo namorado, MC Daniel, com um presente especial. Por meio das redes sociais, o funkeiro mostrou o momento em que entregou para a amada um álbum com fotos de diversos momentos do casal.

"Dou milhares de presentes para ela que tem valor em dinheiro, esse foi barato e de coração. O que ela se emocionou e mais gostou desde quando começamos a namorar", disse ele ao registrar o momento.