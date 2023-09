Como Mel Maia lida com comentários e opiniões nas redes sociais? Sincerona, atriz joga a real. Veja!

Mel Maia é famosa desde a infância, quando fez a primeira novela, 'Avenida Brasil', em 2012

Mel Maia usou as redes sociais para fazer uma reflexão nesta quarta-feira (20). A atriz, que cresceu e vem amadurecendo pessoal e profissionalmente frente às câmeras, relatou aos fãs como lida com a superexposição.

"Primeiro de tudo, vocês têm que entender de uma vez por todas, que eu não ligo para absolutamente nada que falam de mim na internet. Claro que elogios, feedbacks sobre meu trabalho são sempre muito bem-vindos, de resto não estou nem aí. Pensem comigo, eu tenho minha vida exposta desde que me conheço por gente, então já aprendi a lidar com isso", afirmou.

Mesmo tão nova e já bem sucedida, Mel deixou claro que tem suas questões. A jovem de 19 anos citou a importância da terapia para o seu bem-estar. "Mas todo mundo precisa de terapia, eu estou me tratando, e quando estou fazendo terapia, parece que fico imbatível, e nada me abala. Porque às vezes precisamos de um profissional falando com a gente, para colocar a gente no nosso lugar", explicou.

Mel disse que também que está acostumada a ver pessoas falando sobre ela. Segundo a artista, isso sempre vai acontecer. "E vocês nunca vão me ver colocando a cara e dando satisfação sobre minha vida pessoal. A gente tem grupo de amigos, tem parentes, piadas internas, brincadeiras, somos seres humanos", ressaltou.

Desabafo de Mel Maia

Mel Maia coleciona mais de 22 milhões de seguidores no Instagram, onde costuma mostrar looks, parte do trabalho, momentos de lazer e a rotina fitness. A atriz, no entanto, destacou que os internautas só veem e sabem aquilo que ela permite.

"Raramente vou postar para vocês falando sobre meus pais ou minha irmã. Vocês nunca vão saber o que de fato se passa dentro e fora de casa. Vocês não sabem de nada, então não adianta opinarem sobre uma situação", finalizou.