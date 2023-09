O que aconteceu com cabelo de Mel Maia? Atriz se manifesta e esclarece mudança nos fios: 'Tentei'

Mel Maia explicou por que desistiu de transição capilar em conversa com os fãs

Mel Maia usou as redes sociais nesta sexta-feira (15) para falar sobre beleza e cuidados pessoais. Em conversa com os seguidores, a atriz aproveitou para contar que desistiu de fazer transição capilar para voltar aos cabelos cacheados naturalmente.

"Gente, vocês estão me perguntando sobre transição de novo, não, eu tô só realmente preguiça de retocar a raíz. Mas vou ver se retoco semana que vem. Quem dera eu ter força de vontade para fazer transição, gente. É muito difícil! Eu admiro muito quem conseguiu passar. Eu já tentei duas vezes. Muito difícil", desabafou.

A transição capilar das famosas ganhou destaque durante o isolamento social. Isso porque celebridades como Juliana Paes e Maisa Silva aproveitaram o período para assumir a textura natural dos fios. Durante o processo , a mulher deixa o cabelo crescer naturalmente até um comprimento ideal para o chamado big chop, o corte que elimina as pontas quimicamente alisadas.

Anteriormente, Mel compartilhou com os fãs uma foto no espelho da academia ao lado do treinador Gabriel Sol. "Projeto porradeira", escreveu na legenda. A artista está levando uma vida fitness, com rotina intensa de exercícios. Focada, ela exibiu o corpo definido e evolução dos treinos no clique.

Vida amorosa de Mel Maia

Recentemente, Mel Maia curtiu um festival de música em São Paulo e abriu o jogo sobre o fim do namoro com o funkeiro MC Daniel. Solteira, ela deixou claro o seu status com o músico. "A gente é amigo, claro, a gente é amigo pra sempre", declarou colunista Lucas Pasin, do "UOL".

Mel confirmou o término do relacionamento com Daniel pelas redes sociais no mês passado. A jovem alegou: "Meu namoro com Daniel surgiu de uma amizade. Nós nos amamos, nos respeitamos e queremos o bem um do outro. E nós decidimos juntos preservar esse sentimento tão importante."