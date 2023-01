Mel Maia aparece com novo visual e surpreende: "Para me ajudar na transição capilar"

Mel Maia apareceu com um visual curtinho nas redes sociais e pegou os fãs de surpresa com a mudança

Mel Maia (18) surpreendeu seus seguidores na tarde desta terça-feira, 24, ao surgir com o cabelo curtinho nos stories do Instagram. Atualmente, a estrela está com o cabelo na altura dos ombros para interpretar a personagem Guiga na novela Vai na Fé, da Globo, e decidiu aderir a uma peruca para mudar os fios de cabelo por um momento.

Ao aparecer com o visual diferente, ela contou que gostou do estilo. "Gente, eu não ia contar para vocês agora, mas resolvi contar porque eu gostei muito do corte. Resolvi cortar meu cabelo bem pequenininho para me ajudar na transição capilar e ficou assim. Espero que tenham gostado. E eu amei", brincou ela.

Logo depois, ela contou a brincadeira sobre a transformação."Fica bem chique, se é para cortar tudo, faz um corte bem chique, bem elegante. E ficou assim. Fiquei com cara de mais velha, gostei", finalizou a atriz.

Quando Mel passou pela mudança de visual lá em Outubro do ano passado, ela recebeu uma chuva de elogios ao compartilhar o resultado em suas redes sociais: "Visu novo pra uma história nova!”, escreveu na legenda do post.

“Princesa”, escreveu MC Daniel (24), atual namorado da influencer, com quem ela assumiu o relacionamento há pouco tempo e sempre compartilha momentos dos dois em suas redes sociais.

Mel compartilhou os bastidores da novela em seu Instagram

Mel Maia tem compartilhado bastante dos bastidores da novela em suas redes sociais. Semana passada ela mostrou o processo que esconder as tatuagens que tem pelo corpo para as gravações. A atriz postou vídeos em seu Instagram mostrando o processo em que o maquiador tampa com base os desenhos que ela tem na virilha, barriga e atrás da orelha.

"E vamos para a tour da tatuagem. Se há três anos eu tivesse pensando que faria uma personagem que não teria tatuagens, porque faria uma tatuagem de henna em cena, eu não teria feito as tatuagens", brincou a atriz.

Depois, Mel exibiu, impressionada, o 'desaparecimento' de um de seus desenhos. "Olha o poder da maquiagem", disse ela.