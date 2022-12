Mel Lisboa exibe foto inédita com a família

A atriz Mel Lisboa viajou para Londres com o marido e os filhos após o fim das gravações de 'Cara e Coragem'

A atriz Mel Lisboa (40) aproveitou o fim das gravações da novela Cara e Coragem, da TV Globo, para viajar com a família. Nesta quinta-feira, 15, a artista compartilhou em suas redes sociais uma sequência de fotos do momento com o esposo e os herdeiros.

Nas fotos publicadas em seu perfil no Instagram, Mel surge na terra da Rainha ao lado do marido, o músico Felipe Roseno (40), e os dois filhos do casal, Bernardo (13) e Clarice (10). "London", escreveu ela na legenda da publicação.

Encantados com os registros, famosos e amigos de Mel reagiram a postagem. "Amores!! Aproveitem muito!! amo vcs", escreveu a cantora Maria Gadu. "Admiração por essa família", afirmou Seu Jorge. "Aproveitem amores!!!!", disse um terceiro.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE MEL LISBOA:

