Cara e Coragem: resumo da novela de 12 a 17 de dezembro

Nos próximos capítulos da novela Cara e Coragem, Clarice é sequestrada por Alexei e Ítalo avisa a Martha que está indo resgatá-la

Capítulo 169 - Segunda-feira, 12 de dezembro

Alfredo disfarça e tenta afastar as desconfianças de Olívia sobre seus filhos. Clarice suspeita de que Leonardo tenha fugido e comenta com Martha. Pat recebe um telefonema dos filhos, e Rômulo fica incomodado. Andréa avisa a Rebeca que terá uma reunião do grupo de mulheres com informações importantes sobre Célia. Regina sugere que Danilo aceite a oferta de Alexei para trabalhar fora do país. Pat conta para Lou sobre o beijo que Rômulo lhe deu. Moa pensa em investigar Rômulo. Enzo confessa a Márcia que ainda pensa em Hugo. Hugo enfrenta Soraia Reis e se consola com Andréa. Rico pede Lou em casamento. Lucas se surpreende quando Renan o questiona sobre Lou e se preocupa quando ele diz que irá recuperar tudo o que perdeu. Danilo exige que Célia convença Rebeca a parar de trabalhar com Fernanda na barraquinha. Jéssica vê Leonardo vagando pela rua e fica intrigada. Andréa conta a Rebeca que Célia não é sua mãe biológica. Moa tira satisfação com Rômulo sobre as investidas em Pat. Ítalo revela a Clarice que Danilo é neto do ex-sócio de seu avô.

Capítulo 170 -Terça-feira, 13 de dezembro

Clarice se preocupa com a revelação de Ítalo sobre Danilo. Moa declara guerra contra Rômulo. Pat e Andréa informam Rebeca que o exame de DNA que ela fez com Célia é falso. Jéssica tenta tirar Leonardo da rua. Clarice acredita que Danilo tem um plano contra sua família. Andréa comunica a Rebeca que elas possuem uma pista de sua verdadeira mãe. Leonardo implora que Jéssica não conte para Clarice sobre seu paradeiro. Milton aconselha Moa a lutar para ficar com Pat. Jéssica avisa a Anita que Leonardo está em sua casa. Dagmar vê Regina com o dinheiro e com a arma que Alexei deu para Leonardo. Olívia comenta com Enzo sua desconfiança sobre a história da vasectomia de Alfredo. Rômulo revela para Pat que Moa o procurou. Lucas conta para Márcia sobre a conversa que teve com Renan. Armandinho aconselha Rico e Lou a não se casarem. Pat confronta Moa sobre Rômulo. Rebeca pergunta se Célia é realmente sua mãe biológica. Anita revela a Clarice o paradeiro de Leonardo

Capítulo 171 - Quarta-feira, 14 de dezembro

Anita pede que Clarice não procure Leonardo. Célia faz um escândalo com a desconfiança de Rebeca. Moa fala para Pat que não confia em Rômulo. Jéssica tem uma conversa séria com Leonardo. Rebeca pede a ajuda de Célia para encontrar sua mãe biológica. Moa confessa a Milton que quer reconquistar Pat. Clarice conta para Martha e Regina sobre Leonardo. Célia revela a Danilo que Rebeca descobriu que ela não é sua mãe biológica. Andréa conta a Rebeca que foi Danilo quem mandou falsificar o exame de DNA que ela fez com Célia. Ítalo avisa a Clarice que Leonardo voltou a perambular pelas ruas. Armandinho fica preso com Luana no elevador. Rebeca confronta Danilo. Leonardo vai à polícia e confessa a Marcela e Paulo que mandou matar Clarice.

Capítulo 172 - Quinta-feira, 15 de dezembro

Leonardo presta depoimento para Marcela e Paulo, mas mente para proteger Regina. Rebeca revela a Danilo que descobriu suas falcatruas. Clarice procura Leonardo. Moa consola Rebeca, que implora para ver Chiquinho. Lou e Rico comunicam os pais do casamento e todos se emocionam. Leonardo pede para Regina se entregar à polícia, e ela o abandona. Olívia diz a Enzo que precisa entender a verdade sobre a história da vasectomia de Alfredo. Rebeca pede para Célia e Fernanda continuarem a morar com ela. Regina conta para Danilo que Leonardo foi à polícia. Olívia questiona Pat sobre o histórico médico de Alfredo. Martha procura Leonardo. Olívia confronta Alfredo, que confessa que Sossô não é sua filha biológica. Danilo e Regina se beijam.

Capítulo 173 - Sexta-feira, 16 de dezembro

Regina e Danilo decidem ficar juntos. Leonardo pede para Martha voltar a morar com ele. Alfredo não aceita que Olívia queira contar a verdade para Pat sobre a paternidade de Sossô. Clarice se insinua para Ítalo. Olívia observa Sossô com Alfredo. Leonardo garante a Clarice que colocará o apartamento da família em nome de Martha. Renan afirma a Lucas que voltará para a Companhia de Dança. Rômulo aparece de surpresa na Coragem.com e pede para treinar luta com Pat. Ítalo monitora Clarice pelo seu computador. O carro de Clarice é perseguido sem que o segurança perceba. Alexei avisa a Regina que cumprirá com o pedido que ela lhe fez. Olívia confidencia a Enzo que acredita que Moa seja o pai biológico de Sossô. Rômulo imobiliza Pat no treino, e Moa se enfurece com o rival. Clarice é sequestrada por Alexei e Ítalo avisa a Martha que está indo resgatá-la.

Capítulo 174 - Sábado, 17 de dezembro

Clarice enfrenta Alexei. Moa discute com Rômulo, que se anima quando Pat se oferece para cuidar dele. Alexei tenta obrigar Clarice a fazer negócios com ele. Olívia fala para Enzo que vai especular com Alfredo sobre o pai biológico de Sossô. Martha se preocupa com a filha. Clarice foge de seu cativeiro, enquanto Ítalo a rastreia. Alexei descobre a fuga de Clarice. Ítalo encontra Clarice. Andréa flagra Danilo e Regina juntos. Ítalo e Clarice se beijam. Alexei e seus homens perseguem o casal, que consegue fugir. Jéssica implica com Duarte ao ver o amigo trabalhando na Companhia de Dança. Regina recebe uma mensagem de Alexei falando de Clarice. Rômulo disfarça para Pat sua insatisfação, ao observar Moa se divertir com as crianças. Andréa conta para Clarice sobre Danilo e Regina, sem perceber que Leonardo escuta a conversa.