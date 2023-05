MC Mirella divide momentos românticos com Dynho Alves e se declara: "Minha sorte"

Grávida pela primeira vez, MC Mirella encantou os seguidores ao prestar uma linda declaração para Dynho Alves

À espera do primeiro filho, MC Mirella(24) usou as redes sociais nesta quarta-feira, 17, ao prestar uma declaração para o marido, Dynho Alves (27).

Em seu perfil no Instagram, a cantora compartilhou um vídeo com vários momentos românticos com o amado, incluindo um em que ele aparece dando um beijo em sua barriga, e escreveu um trecho da música Deus é muito bom, de Luan Santana.

"Você me trouxe um caminhão de coisas boas. Foi minha sorte disfarçada de pessoa. Por tantas noites que eu passei juntando as mãos. Pedindo ao céu pra me mandar uma direção. Deus é muito bom. Um elo eterno, uma benção de Deus", escreveu a artista na legenda da publicação.

Mirella e Dynho, vale lembrar, revelaram que estão à espera do primeiro filho no último dia 11. Na ocasião, eles compartilharam um vídeo mostrando que realizaram um teste de farmácia após a cantora notar que estava ganhando peso e que seu ciclo menstrual estava atrasado.

"Sim, estamos grávidos! E estamos gerando um serzinho que já é muito abençoado e muito amado!", escreveu a mais nova mamãe. Já no vídeo, Dynho falou sobre a descoberta. "Foi um turbilhão de sentimentos. Felicidade, medo, ansiedade, amor e gratidão. Não imaginava ser mãe e pai agora, nada foi planejado, mas foi algo que sempre imaginei. Ficamos felizes com a novidade, que o nosso bebê seja um novo começo para nós", confessou.

Confira a declaração de Mirella para Dynho:

Barriguinha de grávida

A funkeira MC Mirella usou as redes sociais para atualizar os seguidores sobre sua gestação. Usando um conjuntinho justo, a artista colocou a barriguinha de grávida para jogo e se derreteu ao falar sobre a chegada do primeiro filho, fruto do relacionamento com o cantor e dançarino Dynho Alves, com quem reatou em meados de abril.

Mirella compartilhou o registro inédito em seus stories do Instagram. No clique, a morena jogou os longos cabelos de lado e levantou parte da blusa de alcinha branca para deixar a barriguinha à mostra. Ela também apostou em um micro shortinho preto para o registro em que aparece fazendo carão na frente do espelho. "Aí, meu Deus, tem um tchutchuquinho aqui."

