De top e shorts, MC Mirella exibe barriguinha da primeira gestação

Funkeira MC Mirella mostra barriguinha e se derrete ao falar sobre a chegada do primeiro filho, fruto do relacionamento com Dynho Alves

A funkeira MC Mirella (24) usou as redes sociais para atualizar os seguidores sobre sua gestação nesta sexta-feira, 12. Usando um conjuntinho justo, a artista colocou a barriguinha de grávida para jogo e se derreteu ao falar sobre a chegada do primeiro filho, fruto do relacionamento com o cantor e dançarino Dynho Alves (27), com quem reatou em meados de abril.

Mirella compartilhou o registro inédito em seu stories do Instagram. No clique, a morena jogou os longos cabelos de lado e levantou parte da blusa de alcinha branca para deixar a barriguinha à mostra. Ela também apostou em um micro shortinho preto para o registro em que aparece fazendo carão na frente do espelho.

Na legenda, a funkeira abriu o coração sobre a chegada do pequeno, que ainda não teve o sexo confirmado: “Aí, meu Deus, tem um tchutchuquinho aqui", comemorou enquanto acariciava a barriga no clique. Como a gestação de Mirella é bastante recente, ainda não é possível notar o volume, mas a mamãe provou que já está curtindo todos os momentos.

MC Mirella exibe barriguinha da primeira gestação - Reprodução/Instagram

MC Mirella e Dynho Alves confirmam gravidez:

Na noite da última quinta-feira, 11, MC Mirella e Dynho Alves compartilharam nas redes sociais um vídeo contando uma super novidade aos fãs: o casal está à espera de seu primeiro filho. Na gravação, a cantora explica que decidiu fazer um teste de farmácia após começar a notar alguns sintomas de gravidez.

Segundo Mirella, ela notou que estava ganhando peso e que seu ciclo menstrual estava atrasado, além disso, ela também passou a ficar muito enjoada, por isso decidiu fazer o teste, que deu positivo: "Sim, estamos grávidos! E estamos gerando um serzinho que já é muito abençoado e muito amado!", escreveu a mais nova mamãe na legenda da publicação.