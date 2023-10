MC Guimê não é o único: Veja cinco celebridades que expuseram traições em 2023

Através das redes sociais, MC Guimê expôs traição de Lexa com o dançarino Gabriel Felinto

MC Guimê (30) se tornou assunto nesta sexta-feira, 27, ao compartilhar um vídeo em seu perfil do Instagram confirmando que foi traído pela ex-mulher, Lexa (28), com o dançarino Gabriel Felinto, enquanto ainda eram casados. No entanto, o cantor não é o único a ter exposto uma traição no ano de 2023; confira a seguir cinco celebridades que fizeram o mesmo.

Luísa Sonza (25) é a primeira da lista. Diferente de MC Guimê , ela decidiu expôr a traição do então namorado, Chico Moedas, na televisão, durante sua participação no programa Mais Você. A cantora leu uma carta aberta em que contava sobre a infidelidade e confirmava o fim do namoro de três meses. Na ocasião, a apresentadora Ana Maria Braga chegou a se emocionar.

A cantora Preta Gil (49) também expôs a traição de Rodrigo Godoy, com quem foi casada por oito anos. Ela contou que o ex-marido a traiu com sua stylist, Ingrid Lima. Os dois se conheceram durante a pandemia de Covid-19 e passaram a sair juntos em outubro de 2022. A artista passou a desconfiar do caso em janeiro deste ano, quando descobriu o câncer no instestino e o então marido se afastou.

"Por mais que não estivesse bom até então, e por mais que eu tenha decidido separar… A decisão foi minha, mas já estava acabando. O casamento não superou um tratamento oncológico. Não é tão pragmático. A gente fica tentando justificar. Existem nuances em uma separação tão sofrida como foi a minha", contou a artista, em entrevista à revista Marie Claire.

A atriz Bella Campos (25) é mais uma que passou pela situação. Ela namorava MC Cabelinho desde novembro de 2022. Os dois costumavam trocar declarações e chegaram até a fazer tatuagens em homenagem um ao outro. No entanto, em agosto deste ano, a estudante Duda Mehdef afirmou ter se encontrado com o cantor em um hotel de Belo Horizonte (MG) enquanto ele estava namorando.

O músico resolveu não se pronunciar, porém, Bella usou as redes sociais para comentar o caso e confirmar o fim do namoro. "Estava aguardando um posicionamento público do MC Cabelinho sobre os rumores de traição, mas os homens, de uma forma geral, são isentados desse questionamento, e nós mulheres precisamos sempre nos explicar: se vamos casar, se vamos ter filhos, se vamos nos separar. Então vamos lá: como não tivemos uma mensagem dele falando sobre o ocorrido, eu me proponho a confirmar aqui e não estamos mais namorando em função de motivos óbvios."

Bruna Biancardi (29) também integra a lista. A mãe de Mavie quebrou o silêncio após o noivo, Neymar, ser acusado de traição mais de uma vez. "Boa tarde, estou ciente do ocorrido e mais uma vez decepcionada. Mas, na reta final da minha gravidez, o meu foco e preocupação estão direcionados exclusivamente a minha filha e é somente nisso que vou pensar nesse momento."

Antes do pronunciamento da influenciadora, o atleta chegou a assumir uma das traições. Em junho deste ano, a blogueira Fernanda Campos afirmou ter se encontrado com Neymar no Dia dos Namorados após passar momentos com a mãe de sua primeira filha, que já estava grávida na época. O jogador fez um pedido público de desculpas à noiva.

Celebridades internacionais também não ficam de fora da lista. A cantora Shakira (46) expôs a traição do ex-marido, Gerard Piqué, após o divórcio em 2022. Segundo o programa espanhol Socialité, a artista teria descoberto a infidelidade do ex-jogador ao perceber que uma geleia que apenas ela consumia foi comida durante sua ausência em casa.

Os rumores foram praticamente confirmados pela artista em 11 de janeiro de 2023, quando ela lançou a música Bzrp Music Sessions #53. Na letra, ela fala de forma bastante explícita sobre tudo o que causou o fim do casamento, e também aborda seus sentimentos e acontecimentos após a separação.