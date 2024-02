Marido de Marcos Caruso faz declaração romântica em data especial

Marido do ator Marcos Caruso, Marcos Paiva encanta ao mostrar foto do casal em data especial e faz declaração

O ator Marcos Caruso, que está no ar na novela Elas Por Elas, da Globo, está em festa nesta quinta-feira, 22, ao comemorar o seu aniversário de 72 anos de vida. Inclusive, ele recebeu uma homenagem especial ao lado do seu marido, Marcos Paiva.

Nas redes sociais, Paiva relembrou uma foto do casal durante uma viagem e falou sobre a data comemorativa. “Parabéns. Saúde, felicidades para o amor da minha vida e que venha muitos e muitos aniversários. Te amo”, escreveu na legenda.

Há pouco tempo, Marcos Caruso falou sobre o seu relacionamento em entrevista na Revista CARAS. Discreto com a vida pessoal, ele abriu uma exceção para celebrar o seu amor de forma tranquila. Os dois estão juntos desde 2018 e muito felizes.

"Fui casado quatro vezes com mulheres maravilhosas que são minhas amigas até hoje. Minha união com ele foi de alma. Sou reservado e tenho o direito de ser, mas vou falar pela primeira vez sobre isso. Acho que aconteceu na hora certa. O momento que estou vivendo é lindo porque, agora, tudo é possível. Ao mesmo tempo que existe muita patrulha de pessoas horrorosas, moralistas e preconceituosas que não entendem que o ser humano pode amar independentemente do gênero, existe um mundo que se abre para a possibilidade do amor. Se acontecesse isso na minha vida há 20 anos, teria sido difícil. Hoje, não mais. Quando apresento o Marcos como o meu companheiro, ninguém fala nada. Eles veem nos nossos olhares um encontro de almas. Os homens que estão nascendo hoje em dia estão chegando a um mundo muito melhor que antes. Depende de nós construir um mundo ainda melhor para os descendentes deles. É um mundo de esperança concreta", disse ele na publicação.

Flagra de Marcos Caruso e Marcos Paiva

Há pouco tempo, ator Marcos Caruso aproveitou uma manhã tranquila para curtir uma caminhada ao ar livre na companhia do seu namorado, Marcos Paiva. Os dois foram flagrados pelos paparazzi enquanto circulavam lado a lado na orla de uma praia no Rio de Janeiro.

Os dois usaram looks de ginástica em tons de cinza e mostraram que estão em ótima forma física.

Vale lembrar que Caruso e Paiva estão juntos desde 2018 e vivem um relacionamento discreto. O romance se tornou público em 2022, quando eles surgiram usando aneis iguais durante uma viagem para Portugal. Os dois moram juntos em um apartamento de frente para a Praia de Ipanema, no Rio de Janeiro.

Fotos: Dan Delmiro / AgNews