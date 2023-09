Marcos Caruso surge com o namorado em passeio ao ar livre

Marcos Caruso curte a companhia do seu namorado em caminhada na orla do Rio de Janeiro

O ator Marcos Caruso aproveitou a manhã desta quarta-feira, 6, para curtir uma caminhada ao ar livre na companhia do seu namorado, Marcos Paiva. Os dois foram flagrados pelos paparazzi enquanto circulavam lado a lado na orla de uma praia no Rio de Janeiro.

Os dois usaram looks de ginástica em tons de cinza e mostraram que estão em ótima forma física.

Vale lembrar que Caruso e Paiva estão juntos desde 2018 e vivem um relacionamento discreto. O romance se tornou público em 2022, quando eles surgiram usando aneis iguais durante uma viagem para Portugal. Os dois moram juntos em um apartamento de frente para a Praia de Ipanema, no Rio de Janeiro.

Fotos: Dan Delmiro / AgNews

Declaração de amor do namorado de Marcos Caruso

Há pouco tempo, Marcos Paiva se declarou para Marcos Caruso com uma mensagem de amor nas redes sociais e contou mais sobre o relacionamento deles.

"Há 5 anos, no dia 18 de julho de 2018, por obra do destino, magia da vida, vontade do universo ou - simplesmente - por que as estrelas se alinharam na combinação certa, numa tarde fria e chuvosa de inverno, eu fui tomar um chá no shopping do Leblon, sem poder imaginar - que do outro lado da esplanada - estaria aquele que viria a ser o homem da minha vida. Sem motivo algum aquele homem olhou para mim e os seus olhos fixaram-me. Depois de algumas trocas de olhares inocentes, convidei-o para se sentar comigo. Começamos a falar, e o papo é tão bom, que estamos conversando e rindo até hoje, sem nunca mais nos largarmos. Desde então, temos caminhado lado a lado, no mesmo sentido, com o respeito, o carrinho, a cumplicidade, a empatia, a generosidade e - sempre - o amor como pano de fundo!", disse ele.

E completou: "As trocas são muitas e sei que, hoje, somos maiores, mais crescidos e mais completos, com tudo o que temos aprendido e ensinado um com o outro. Há tanta coisa para dizer sobre o meu marido, sobre este ser humano maravilhoso que está aqui ao meu lado e que todos vocês conhecem, mas acima de tudo, o que quero dizer é obrigado. Obrigado por teres ajudado a criar o porto seguro que é este espaço que existe entre nós. Amo-te. Amo-te muito e este Amor é tão grande e tão forte que é tudo o que posso desejar é que muita saúde, para continuarmos sempre assim, juntos de mão dada por muitos anos, por todos os anos que a vida decidir que temos para viver".