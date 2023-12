Marido de Larissa Manoela divide momentos de intimidade em mini lua de mel

Quarto romântico, hidromassagem, banho de cachoeira e mais: André Luiz Frambach revela todos os detalhes da lua de mel com Larissa Manoela

Após oficializar a união em um casamento secreto, Larissa Manoela e André Luiz Frambach aproveitaram uma mini lua de mel em uma pousada discreta em Petrópolis, no interior do Rio de Janeiro. Nesta sexta-feira, 22, o ator se despediu da viagem ao compartilhar alguns momentos íntimos ao lado de sua esposa.

Através de seu perfil oficial no Instagram, André dividiu um vídeo com alguns vislumbres da viagem romântica. Entre os registros, os pombinhos apaixonados aparecem curtindo algumas aventuras ao ar livre durante mergulhos em cachoeiras, trilhas em matas e até na prática de esportes mais radicais, como arco e flecha, nas imediações da pousada.

Além das aventuras na natureza, André também mostrou alguns registros da intimidade com sua esposa no quarto do hotel, que ganhou uma recepção romântica com uma cama forrada com pétalas vermelhas. Os recém-casados também aproveitaram muitos banhos de espuma na banheira de hidromassagem, além de jantares regados a vinho.

Na legenda, o ator descreveu a experiência e celebrou a viagem romântica com sua esposa: “Uma mini lua de mel, pra aproveitar mais ainda a nossa companhia, o nosso amor, a nossa união. Festejar um sonho que se torna real não porque casamos e sim porque estamos a cada dia que passa mais unidos e mais felizes!”, disse André.

O artista ainda rebateu os rumores sobre seu casamento: “O amor é sempre a melhor resposta “pro que eles dirão” como diz a música. Seremos sempre seres livres que escolhem compartilhar a vida um com o outro todos os dias. Te amo meu amor, meu sorvetinho, minha mulher, minha esposa”, ele se derreteu pela ex-SBT.

Nos comentários, Larissa também se declarou: “Que amor delicioso. Isso que eu chamo de tempo de qualidade. Tem como voltar já?”, disse a atriz, que precisou encerrar a viagem mais cedo do que o esperado para retornar ao trabalho: “Pausa na lua de mel para concluir o meu trabalho e ele veio junto pra me apoiar”, ela contou com a companhia do marido.

Larissa Manoela e André Luiz optaram por casamento secreto:

No último final de semana, Larissa e André oficializaram a união em uma cerimônia extremamente restrita, que não contou com a presença de familiares. A irmã do ator usou suas redes sociais para revelar que não foi convidada ao evento: “Se vocês não estavam preparados para isso? Imagina eu!”, brincou Camille Frambach, que parabenizou os noivos.

Os pais da atriz, Silvana Taques e Gilberto Elias quebraram o silêncio e decidiram se manifestar sobre o casamento. Em uma nota compartilhada por sua equipe jurídica ao Gshow, eles contaram que não foram convidados e descobriram a cerimônia através das redes sociais. Nesta sexta-feira, 22, o pai de Larissa também fez um desabafo nas redes sociais por meio de mensagem enigmática.