Mariana Goldfarb comenta a exposição de traições dos famosos: "Só o começo"

Após a exposição dos casos Luísa Sonza e Neymar Jr, a modelo Mariana Goldfarb comenta sobre as polêmicas traições dos famosos; confira!

Com o assunto traição em evidência no mundo dos famosos, a modelo Mariana Goldfarb resolveu comentar sobre os assuntos polêmicos da semana. Com a exposição das traições do jogador Neymar Jr, namorado de Bruna Biancardi, e de Chico Moedas, ex-namorado da cantora Luísa Sonza, a musa decidiu dar sua opinião sobre os casos.

Após terminar seu treino na tarde desta quarta-feira, 20, Mariana apareceu nos stories de seu Instagram para apoiar as meninas que foram traídas por seus namorados. "Eu estou amando as mulheres se manifestando, falando, expondo esses buchas, esses homens frouxos. Tô achando o máximo. Isso tá muito bom. É só o começo, né Brasil?", disse a famosa.

Em seguida, ela expressou sua falta de paciência para essas situações. "Ninguém mais tem paciência para isso não. A gente trabalha, a gente estuda, a gente ganha nosso dinheiro. Não dá não, entendeu? Esse tempo já passou. Acabou-se! Quem viveu, viveu. E quem não viveu, não vive mais. Porque agora foguete não dá ré. Acabou. Acabou a impunidade", declarou ela em meio de risadas.

Vale lembrar que Mariana Goldfarb passou por um término recentemente. Em abril de 2023, a modelo anunciou que estava se separando de Cauã Reymond, com quem foi casada por quatro anos. Desde então, ela segue com a sua vida de solteira, sem nenhum outro relacionamento público.

Outras mulheres se manifestam a favor de Luísa Sonza

Nesta quarta-feira, 20, a cantora Luísa Sonza revelou no programa Mais Você, apresentado por Ana Maria Braga na Globo, que foi traída por seu namorado, Chico Moedas. Após a exposição chocante, várias mulheres famosas saíram em defesa da loira, que recentemente lançou seu terceiro álbum Escândalo Íntimo, que conta com música em homenagem ao ex-namorado.

A atriz Mariana Rios publicou uma reflexão sobre infidelidade em seu perfil."Não é sobre quem foi traído, mas sim sobre quem trai. Tudo que o outro recebe de nós, reverbera aquilo que realmente somos. Trair alguém coloca em foco suas inseguranças e ausência de lealdade consigo mesmo. É o vazio da alma jamais preenchida", disse ela em parte de seu texto.

A cantora Preta Gil, que foi traída por seu ex-marido Rodrigo Godoy, também defendeu Sonza."Obrigada Luísa Sonza, por usar toda sua sensibilidade para escrever um texto tão potente que representa não só a mim mas a milhares de mulheres”, agradeceu.

A atriz Bella Campos, que recentemente terminou seu namoro com MC Cabelinho por uma traição, compartilhou seu apoio em forma de meme. Ela publicou uma foto da apresentadora Ana Maria Braga chorando, acompanhada da seguinte frase: "Homem nunca decepciona. Você espera o pior e ele entrega."