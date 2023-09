Mariana Rios expõe visão sobre traição após Luísa Sonza revelar fim de namoro

Mariana Rios também fez um desabafo sobre infidelidade após Luísa Sonza anunciar término da relação por traição

Após Luísa Sonza anunciar o término do namoro com Chico Veiga, revelando que o motivo foi uma traição, Mariana Rios fez uma reflexão sobre infidelidade. Com a repercussão do caso, a apresentadora se manifestou em texto publicado no Instagram. "Não é sobre quem foi traído, mas sim sobre quem trai", escreveu na legenda.

Leia na íntegra o texto de Mariana Rios:

"Não é sobre quem foi traído, mas sim sobre quem trai. Tudo que o outro recebe de nós, reverbera aquilo que realmente somos. Trair alguém coloca em foco suas inseguranças e ausência de lealdade consigo mesmo. É o vazio da alma jamais preenchida.

A traição na verdade, é a maior demonstração da falta de amor próprio ligada ao medo de ser enganado primeiro. Engana-se quem pensa que traiu o outro quando na verdade traiu a si mesmo. Nesse jogo de xadrez somos nós a peça principal. Mas prefiro sempre pensar que ao elevar o nível do ego, nos perdemos dentro de nosso próprio delírio.

Na montanha russa da vida, uma hora se está em cima, ao mesmo tempo que num susto, em questão de segundos, você mesmo pode se lançar abaixo. Cuide da sua consciência. Ela é responsável por fazer com que você suporte a convivência consigo mesmo ou não!."

Famosas apoiam Luísa Sonza na web

O texto que Luísa Sonza leu para Ana Maria Braga no "Mais Você" depois do fim da relação causou comoção na internet. "Ô Luiza! Que ela não desista do amor. Há coisas que acontecem para o bem, no momento dói, mas no futuro a gente entende. Um grande amor deve estar esperando para encontrá-la no momento certo, que é o que ela merece! O que é para ser, nos encontra no momento certo", disse Hariany Almeida.

"Gente, o texto da Luísa Sonza em Ana Maria Braga diz muito, né? Sim, já fui traída no passado e ainda me senti culpada. E vendo outras mulheres passando pano, sabe? Mas como ela mesmo falou, temos que quebrar o ciclo, grandona e sem medo! Se eu desistisse do amor, eu jamais estaria ao lado de uma pessoa tão incrível. Acreditem no amor mesmo que pareça impossível. Entendo sua dor. Mas vai passar porque você é maior que tudo isso!", afirmou Tays Reis.