Ana Maria Braga faz Luísa Sonza chorar com declaração sincera: “Nunca tinha visto”

A cantora Luísa Sonza não conteve as lágrimas e caiu no choro com discurso de Ana Maria Braga ao vivo no ‘Mais Você’

A cantora Luísa Sonza protagonizou um momento emocionante no programa matinal da Globo, o ‘Mais Você’, nesta quarta-feira, 20. Durante o café da manhã, a loira não conteve as lágrimas ao receber uma declaração sincera de Ana Maria Braga. A comandante de atração rasgou elogios para a artista.

Ana Maria fez questão de exaltar a carreira da cantora ao apresentá-la: “Ela é autora das músicas dela, escreve as letras como ninguém, fala de um sentimento que hoje é tão difícil de as pessoas terem coragem de falar, do que está sentindo”, a comunicadora enalteceu o trabalho de Luísa.

Na sequência, a apresentadora ainda elogiou a performance da loira: “Mas ela escreve isso e coloca isso numa musicalidade numa apresentação ímpar. Eu particularmente nunca tinha visto alguém com cinco anos de carreira com essa carga musical”, Ana Maria levou Luísa às lágrimas com os elogios.

Ana Maria emocionada com a arte de Luísa Sonza 🥹 #MaisVocêpic.twitter.com/IO4kLowuoW — gshow (@gshow) September 20, 2023

Durante o bate-papo, Luísa ainda revelou mais detalhes sobre o seu processo criativo, que rendeu canções de sucesso como a viral ‘Chico’: "Na hora que eu estou escrevendo é um momento que eu não me julgo, qualquer pensamento eu coloco tudo ali e depois a gente vai transformando isso em música. É a melhor terapia que eu tenho”, a loira abriu o coração.

Por fim, Luísa deu um conselho sobre saúde mental, a pedido de Ana Maria: "O que eu faço e me ajuda é pôr para fora. Acho que guardar é a pior coisa para se fazer em qualquer momento”, disse a cantora, que revelou sofrer com depressão e crises de pânico: "Ninguém está bem, vamos tentar se ajudar”, a loira concluiu.

Vale lembrar que apesar de ter apenas cinco anos de carreira, como destacado por Ana Maria Braga, Luísa Sonza acumula inúmeros sucessos em sua discografia. Inclusive, recentemente, a loira chegou a bater recordes com seu novo álbum ‘Escândalo Íntimo”, com músicas sobre amor, intimidade e desabafos 'viscerais'.

Luísa Sonza terminou com Chico Veiga?

Luísa Sonza assumiu um namoro com o influenciador Chico Veiga e na sequência, lançou uma das canções mais românticas de sua carreira dedicada ao amado. Mas a repercussão da música fez com que o casal protagonizasse alguns momentos inusitados em programas de televisão e surgiram boatos de que o relacionamento teria chegado ao fim.

Durante sua participação no 'Mais Você', a cantora surpreendeu os telespectadores do programa de Ana Maria Braga, ao revelar que terminou o namoro com Chico Veiga, para quem escreveu uma música romântica. Ela fez a revelação ao ler um texto sobre traição ao vivo na atração e dizer que vai encontrar o amor em outra pessoa.