Bella Campos ironiza comportamento masculino após Luísa Sonza expor traição: "Nunca decepciona"

A atriz Bella Campos se manifestou nas redes sociais nesta quarta-feira, 20, após a cantora Luísa Sonza expor que foi traída pelo então namorado, Chico Veiga, durante sua participação no programa 'Mais Você', da TV Globo.

Nos Stories do Instagram, a artista, que interpretou a personagem Jenifer Daiane na novela 'Vai na Fé', postou um meme ironizando o comportamento masculino, já que ela recentemente também terminou o seu relacionamento com MC Cabelinho após uma mulher afirmar que ficou com o cantor.

No meme publicado por Bella na internet, a apresentadora Ana Maria Braga aparece chorando após a revelação de Luisa com a seguinte frase: "Homem nunca decepciona. Você espera o pior e ele entrega", diz o post.

Essa não é a primeira vez que a atriz ironiza o fim de seu relacionamento nas redes sociais. Durante sua viagem para a Europa a trabalho, ela recriou um meme enquanto esperava seu voo no aeroporto. Na postagem feita no Instagram, Bella mostra seu rosto em uma selfie e escreveu: "Gente, está confirmado. Chorar em Paris é muito melhor que chorar no Brasil", afirmou. Logo depois, ela contou que está bem. "Gente, não estou chorando, tá. É meme [risos]", explicou.

Confira a postagem:

Bella Campo posta meme - Reprodução/Instagram

