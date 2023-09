Solteira, Bella Campos chama atenção ao ostentar curvas impecáveis

A atriz Bella Campos levou os fãs à loucura ao compartilhar algumas fotos exibindo seu corpão

A atriz Bella Campos, que interpretou a personagem Jenifer Daiane na novela 'Vai na Fé', da TV Globo, impressionou os seguidores das redes sociais neste sábado, 16, ao compartilhar algumas fotos exibindo seu corpão.

Solteira após o término de seu namoro com MC Cabelinho, em meio a boatos de traição, a artista chamou a atenção ao exibir sua barriga sarada e suas curvas impecáveis ao surgir usando um top e uma calcinha preta.

Na legenda da publicação, Bella provocou os fãs com um trecho da música 'Piloto', de Flora Matos. "Se eu me perder é pra ter que encontrar...", escreveu ela, acrescentando um emoji de coração.

Rapidamente os internautas encheram a publicação de elogios. "Belíssima", disse uma seguidora. "Você é perfeita, mulher", escreveu outra. "Que mulher perfeita", falou uma fã. "Poderosa é ela", comentou mais uma admiradora.

Após confirmar o fim do relacionamento, Bella apagou as fotos com MC Cabelinho das redes sociais. Além disso, a atriz surgiu com uma borboleta desenhada no lugar da tatuagem que tinha feito com o nome de seu ex-namorado: 'Victor Hugo'.

Confira as fotos:

MC Cabelinho retribui gesto e deixa de seguir ex-namorada Bella Campos

No começo do mês, Bella Campos decidiu deixar bem claro que seu romance com MC Cabelinho realmente chegou ao fim. Juntos por quase um ano, o casal terminou seu relacionamento após suposta traição do cantor. E logo após a polêmica, a estrela parou de seguir o ex-namorado nas redes sociais.

E parece que Cabelinho decidiu retribuir o gesto alguns dias depois. O funkeiro também deixou de seguir a ex-amada nas redes sociais e intrigou os internautas. O unfollow mútuo veio após rumores de que o casal havia reatado, como divulgado pela colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, na última semana. Saiba mais!