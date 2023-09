Indireta? Bella Campos dispara: ‘Chorar em Paris é melhor’

Recém-separada de MC Cabelinho, Bella Campos se diverte em viagem de trabalho e brinca com meme

A atriz Bella Campos compartilhou momentos de sua viagem para a Europa para um trabalho e um detalhe roubou a cena. Entre as imagens do seu voo e o momento de espera no aeroporto, ela brincou sobre o sentimento da viagem ao recriar um meme.

Enquanto mostrava o seu rosto em uma selfie, a estrela escreveu: “Gente, está confirmado. Chorar em Paris é muito melhor que chorar no Brasil”. Logo depois, ela contou que está bem. “Gente, não estou chorando, tá. É meme [risos]”, escreveu.

Vale lembrar que Bella Campos se separou há pouco tempo. Ela terminou o namoro com MC Cabelinho no final de agosto após surgirem rumores de que ele traiu a namorada.

Na época, ela compartilhou um depoimento nas redes sociais sobre os rumores e confirmou o término. "Oi gente, até o momento estava aguardando um posicionamento público do MC Cabelinho sobre os rumores de traição, mas os homens, de uma forma geral, são isentos desse questionamento, e nós mulheres precisamos sempre nos explicar: se vamos casar, se vamos ser filho, se vamos nos separar... Então vamos lá: como não tivemos uma mensagem dele falando sobre o ocorrido, eu me proponho a confirmar aqui que não estamos mais namorando em função dos motivos óbvios. Faço isso em respeito a todos que nos acompanhavam e tinham carinho por nós, faço isso por todas que já passaram por isso e não puderam reagir. Estou em viagem de trabalho, começando um novo projeto e é onde eu quero focar minha energia e atenção", declarou.

MC Cabelinho e Bella Campos trocam unfollow nas redes sociais:

Acabou mesmo! Na semana passada, Bella Campos decidiu deixar bem claro que seu romance com MC Cabelinho realmente chegou ao fim. Juntos por quase um ano, o casal terminou seu relacionamento após suposta traição. O cantor retribuiu o gesto e parou de seguir a ex-namorada nas redes sociais, após rumores de que o casal havia reatado.