Bella Campos toma decisão definitiva em meio aos rumores de reconciliação com MC Cabelinho

Fim definitivo? Bella Campos toma atitude para deixar claro que cortou as relações com seu ex-namorado, MC Cabelinho

Em meio aos boatos de que teria reatado com MC Cabelinho, a atriz Bella Campos tomou uma decisão drástica nesta quarta-feira, 6, para deixar claro que cortou definitivamente qualquer relação com o ex-namorado. A famosa optou por deixar de seguir o perfil do cantor nas redes sociais, onde costumavam compartilhar declarações de amor.

Assim que os fãs da atriz notaram a atitude gerou uma grande repercussão na web, isso porque circulam rumores de que o casal ainda estaria namorando às escondidas. Conforme divulgado pela colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, Bella e Cabelinho teriam montado um esquema para manter o relacionamento no sigilo.

Inclusive, a jornalista alegou que a atriz continua a morar na casa do cantor, mas teria limitado a entrada de outras pessoas para evitar burburinhos. A equipe de Bella, no entanto, negou as afirmações de que estaria dando uma nova chance ao relacionamento e afirmou que está gravando um filme em sua cidade natal, Cuiabá, no Mato Grosso.

Nos comentários de uma publicação no Instagram, os admiradores da artista opinaram sobre a decisão em meio às recentes especulações de reconciliação: “O povo cria boatos demais, ela parece ser bem decidida nas decisões dela”, disse uma seguidora. “Bella certíssima, continue vivendo desvinculada desse boy”, exaltou mais uma.

A história de Bella Campos e MC Cabelinho:

Bella Campos e MC Cabelinho estavam namorando desde conheceram nos bastidores da novela da Globo, em outubro do ano passado. Embora o relacionamento tenha durado pouco menos de um ano, os artistas costumavam trocar declarações apaixonadas, como tatuagens combinando, e já estavam morando juntos.

Vale lembrar que o término de Bella e Cabelinho foi marcado por polêmicas. A atriz decidiu colocar um ponto final na relação na segunda-feira, 28, depois que surgiram boatos de uma traição do cantor. Logo após o término, ela teria mandado um caminhão de mudança para buscar seus pertences na mansão em que moravam.

Você sabia? Bella Campos já namorou com ator de ‘Malhação’:

MC Cabelinho não foi o único namorado de Bella Campos. A artista já viveu um romance com outro ator e cantor durante 2021 e 2022, Enzo Romani, que participou das novelas Malhação: Seu Lugar no Mundo, Rock Story, e depois engatou um trabalho para a Netflix, na série Maldivas, antes de se mudar para Los Angeles. Saiba todos os detalhes!