Bella Campos namorou ator de Malhação antes de MC Cabelinho; saiba quem é

Término de Bella Campos e MC Cabelinho se tornou assunto no início da semana

MC Cabelinho e Bella Campos anunciaram o término do relacionamento na última segunda-feira, 28, após uma traição do cantor. Os dois estavam juntos desde outubro de 2022, porém, este não foi o primeiro namorado famoso da atriz de Vai na Fé.

A atriz teria se relacionado com o cantor e ator Enzo Romani entre os anos de 2021 e 2022, tendo sido flagrados por fotógrafos curtindo a praia do Rio de Janeiro juntos algumas vezes neste período. No entanto, o namoro teria acabado enquanto Bella Campos interpretava Muda em Pantanal .

Nascido em Piracicaba, interior de São Paulo, o ex-namorado de Bella Campos é filho de um pai árabe e uma mãe cigana. Aos 3 anos, ele se mudou para Caraguatatuba, litoral de São Paulo, onde viveu até os 16, ano em que decidiu se mudar para a capital paulista para se dedicar à música.

Romani trabalhou em alguns bares e como modelo quando, em 2015, recebeu o convite para viver Pedro, personagem de Malhação: Seu Lugar no Mundo. Ainda na Globo, ele esteve no elenco de Rock Story, e depois engatou um trabalho para a Netflix, na série Maldivas.

Hoje, o artista se mudou para Los Angeles e se dedica à carreira musical, uma paixão que nutre desde os 9 anos. O cantor usa o nome artístico Romaní e acumula mais de 225 mil seguidores em seu perfil oficial do Instagram, em que costuma mostrar looks e momentos do dia a dia.

Em junho de 2021, o artista lançou a faixa Folhas de Outono, em que Bella Campos participou do clipe. Além disso, ele ainda possui algumas publicações ao lado da artista em seu perfil, mesmo após o término da relação.

CONFIRA A FOTO DE BELLA CAMPOS E SEU EX-NAMORADO: