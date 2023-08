Por que Bella Campos e MC Cabelinho se separaram? Entenda o término do namoro

Bella Campos e MC Cabelinho anunciaram término do namoro em meio a rumores de traição

Bella Campos (25) e MC Cabelinho (27), que viviam romance desde que se conheceram nos bastidores da novela Vai na Fé, deram o que falar na web após anunciarem o término do namoro em meio a rumores de traição. Entenda por que Bella Campos e MC Cabelinho se separaram.

No último final de semana, a estudante Duda Mehdef afirmou que teria vivido affair com MC Cabelinho, quando o funkeiro ainda estava namorando Bella Campos ."Eu sou fã do Victor (nome de batismo de Cabelinho) desde 2016. Eu conheci ele em 2018. A gente começou a se envolver das vezes que ele vinha para Belo Horizonte. Aconteceram algumas brigas também por conta de amigos dele que eu acabei ficando e ele descobriu, então aí tem umas tretinhas. A nossa relação já é meio conturbada desde sempre", declarou ela nas redes sociais.

Um dos possíveis motivos para o término da relação, a traição teria sido somada ao ciúmes de MC Cabelinho que, segundo informações da colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, se sentia incomodado com as amizades de Bella Campos. A atriz anunciou o término pelas redes sociais: "Até o momento estava aguardando um posicionamento público do MC Cabelinho sobre os rumores de traição, mas os homens, de uma forma geral, são isentados desse questionamento, e nós mulheres precisamos sempre nos explicar: se vamos casar, se vamos ter filhos, se vamos nos separar".

"Como não tivemos uma mensagem dele falando sobre o ocorrido, eu me proponho a confirmar aqui que não estamos mais namorando em função de motivos óbvios. "Faço isso em respeito a todos que nos acompanhavam e tinham carinho por nós, faço isso por todas que já passaram por isso e não puderam reagir", completou Bella Campos.