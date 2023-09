MC Cabelinho retribui gesto e deixa de seguir ex-namorada Bella Campos

Após término por suposta traição, MC Cabelinho retribui o gesto de ex-namorada, Bella Campos, e deixa de segui-lá nas redes sociais

Na última quarta-feira, 4, a atriz Bella Campos decidiu deixar bem claro que seu romance com MC Cabelinho realmente chegou ao fim. Juntos por quase um ano, o casal terminou seu relacionamento após suposta traição do cantor. E logo após a polêmica, a estrela de Vai Na Fé parou de seguir o ex-namorado nas redes sociais.

E parece que Cabelinho decidiu retribuir o gesto nesta sexta-feira, 8. O funkeiro também deixou de seguir a ex-amada nas redes sociais e intrigou os internautas. O unfollow mútuo veio após rumores de que o casal havia reatado, como divulgado pela colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, na última semana.

Segundo a jornalista, eles haviam encontrado um esquema para manter o relacionamento em sigilo e Bella até teria continuado a morar na casa de Cabelinho. No entanto, eles teriam limitado suas visitas à residência, evitando que as pessoas comentassem sobre essa nova chance ao relacionamento.

A história de MC Cabelinho e Bella Campos

Estrelas da novela Vai Na Fé, da Globo, MC Cabelinho e Bella Campos se conheceram nos bastidores da produção. Eles engataram o romance em outubro de 2022 e costumavam a encantar o público com mensagens apaixonadas em redes sociais, tatuagens de casal, músicas lindas e bastidores super fofos.

No entanto, o término do casal foi conturbado. A atriz decidiu colocar um ponto final no relacionamento após supostos rumores de traição de Cabelinho, que surgiram nos últimos dias de agosto. Bella se pronunciou primeiro sobre o fim da relação em suas redes sociais.

Após esperar um posicionamento do ex-namorado, Bella resolveu quebrar o silêncio e revelou o término ao público."Eu me proponho a confirmar aqui que não estamos mais namorando em função dos motivos óbvios. Faço isso em respeito a todos que nos acompanhavam e tinham carinho por nós, faço isso por todas que já passaram por isso e não puderam reagir", declarou.

Cabelinho, por sua vez, decidiu fazer um pronunciamento curto sobre o término. "Assim como nunca comentei, continuarei não comentando fofocas sobre a minha vida pessoal. Nunca dei e vou continuar não dando mídia nem palco pra ninguém crescer. É uma pena que essa loucura completa tenha tomado a proporção que tomou e afetado nossa vida dessa forma", escreveu.