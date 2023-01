Manoel Soares faz rara aparição com a esposa e eles trocam beijão em evento

Apresentador do 'Encontro', Manoel Soares é fotografado em clima de romance com a esposa, Dinorah Rodrigues, em noite no cinema

O apresentador Manoel Soares, que comanda o programa Encontro, da Globo ao lado de Patricia Poeta, esbanjou romantismo em uma rara aparição ao lado da esposa, Dinorah Rodrigues, na noite de terça-feira, 10. Os dois foram prestigiar a pré-estreia do filme I Wanna Dance With Somebody – A História de Whitney Houston em um cinema de um shopping de São Paulo.

Os dois posaram abraçados e até trocaram um beijão na frente das câmeras dos fotógrafos de plantão. Manoel e Dinorah estão casados há 17 anos e têm dois filhos juntos, Ezequiel, de 4 anos, e Izael, de 3 anos.

Manoel também é pai de Vitória, de 23 anos, Alex, de 21 anos, Leandro, de 18 anos, e Miguel, de 6 anos.

Fotos: Eduardo Martins / Agnews

Taróloga faz previsões para Manoel Soares e Patricia Poeta

Em uma edição do programa Encontro no início do ano, a taróloga Gloria Britho fez previsões para os apresentadores Manoel Soares e Patricia Poeta.

Na vez de Manoel, a sorte saiu como a “roda da fortuna”, uma carta que representa: “Um ano totalmente inesperado”, disparou a taróloga. Apesar do susto, ela complementou que este é um ótimo preceito para quem joga na Mega Sena e que Soares deve dar um pulo nas lotéricas toda semana: “Se ganhar muito, não esqueça de mim”, brincou. Será que teremos um novo milionário?

Já para a ex-apresentadora do Jornal Nacional, Patrícia Poeta, a sorte deve vir em dobro e a carta escolhida pelo destino foi a do carro. Conforme explicado pela taróloga, a apresentadora terá muitas vitórias pela frente e o sucesso é certo: “Será um ano de grande crescimento, de superação, de resgate de coisas que ficaram para trás. É um ano de muita ação.”, declarou. Ufa! A apreensão dos apresentadores se transformou em alívio com as previsões positivas!