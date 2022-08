Manoel Soares faz rara aparição com os 6 filhos

Manoel Soares faz ensaio fotográfico com todos os filhos e declara o seu amor: 'Ser pai é sentir o fragmento do que éser Deus para um par de olhos'

CARAS Digital Publicado em 14/08/2022, às 14h49

O apresentador Manoel Soares agitou as redes sociais ao revelar que fez um ensaio fotográfico com os seus seis filhos. Nas redes sociais, ele compartilhou a foto feita para a revista Ela, do Jornal O Globo, para celebrar o Dia dos Pais.

Na imagem, ele apareceu rodeado pelos filhos e falou sobre a importância deles em sua vida.

"Eles são o up grade da vida, sem meus filhos não entenderia nada sobre esse mundo, não curtiria trap, não tinha vida ativa no insta, não ouvia podcast, não parava de comer farinha de trigo, não malhava, não tocava piano, não jogava basquete, não teria um carro grande, não estaria na Globo, não escreveria aqui hoje. Desde que nascem, eles nos matam, matam quem nós éramos antes deles nascerem", disse ele.

E completou: "Meu apelo aqui é que nós homens aceitemos essa morte e essa ressurreição, pois ser pai é sentir o fragmento do que é ser Deus para um par de olhos. Aos meus filhos, todo o meu amor!".

Atualmente, Manoel Soares está no ar no programa Encontro, da Globo, ao lado de Patricia Poeta.

Veja as fotos de Manoel Soares com os filhos:

