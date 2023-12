Manoel Soares abre intimidade sobre vida de casado e paternidade: ‘A coisa mais sagrada que eu tenho’

Em entrevista à CARAS Brasil, Manoel Soares falou sobre trabalhar ao lado da família e criação dos seis filhos

Manoel Soares abriu a intimidade sobre a vida de casado há quase duas décadas e a paternidade com seis filhos. Em entrevista à CARAS Brasil, o apresentador falou sobre trabalhar ao lado da família e refletiu sobre a criação dos herdeiros junto com a esposa: "A coisa mais sagrada que eu tenho".

"Para mim, a família é a coisa mais sagrada que eu tenho. Tenho uma relação muito próxima e afetuosa com os meus filhos, é a minha motivação de existência, onde eu vejo que preciso ser forte, um grande pilar", compartilhou Manoel Soares . Casado há 18 anos com Dinorá Rodrigues, o apresentador é pai de Ezequiel e Izael, frutos do atual casal, Leonardo e Miguel, herdeiros de antigos relacionamentos do jornalista, e Vitoria e Alex, enteados do escritor.

"Amo meu trabalho e mais ainda os meus filhos, por mais que seja uma tarefa difícil conseguir conciliar tudo. É necessário ter uma gestão de tempo para estar presente em todos os âmbitos, mas também conto com uma equipe que ajuda a dar conta das tarefas. Poder estar perto dos meus filhos e acompanhar o crescimento e a evolução deles é um esforço muito satisfatório", acrescentou sobre a relação com os filhos .

Com vários anos de casamento e a vida profissional agitada, Manoel Soares explicou como faz para manter a chama acesa no relacionamento com Dinorá: "Eu sou o Pink e a Dinorá é o Cérebro, sempre nos completamos criando juntos para dar a nossa família as oportunidades que não tivemos. Raramente conseguimos ficar sozinhos por muito tempo. Na maioria das vezes, gastamos mais tempo elaborando o que faremos quando esse momento chegar, mas quando ele chega, sentamos para assistir série e tiramos uma gostosa soneca enroscadinhos".

Ao lado da esposa e dos filhos , o apresentador comanda o Bombou, programa multiplataforma de notícias. Com o objetivo de expandir os horizontes do noticiário, Manoel Soares explicou que todos ajudaram na criação do projeto: "A família toda se envolveu e ajudou a conceituar. Tem um pedacinho de cada um de nós nesse produto. Quem faz o upload do material e quem ajusta as câmeras são meus filhos, então é um projeto moldado artesanalmente com a nossa família".

"Com eles, eu aprendo, observo e não sou outra coisa se não um membro dessa família. Eu agradeço muito a Deus por ter a possibilidade de, em alguns momentos, ser a peça que precisa ditar o caminho e a decisão", completou ele.

O apresentador ainda entregou a magia em trabalhar com Dinorá como casal: "É a possibilidade de conhecer a pessoa que você ama em um lugar diferente do que vocês habitam. A versão da Dinorá que estou vendo no trabalho é uma que nesses 18 anos ainda não tinha sido apresentada para mim. Eu não trabalho com ela, eu assisto ela, e isso é muito mágico e está fortalecendo ainda mais o nosso relacionamento".

"Se me dissessem lá atrás - quando eu ainda morava na rua - que estaria no lugar que ocupo hoje, não acreditaria, mas esse caminho foi construído com muita força e com a luta dos meus ancestrais que vieram antes de mim e abriram caminho", ponderou o jornalista.

Entre as conquistas ao longo da trajetória pessoal e profissional, Manoel Soares fez questão de destacar a mãe, Ivanete, como inspiração: "Sou grato a minha mãe, por ter sido a mulher visionária que ela foi, sempre nos puxando para um lugar de respeito e amor, e isso foi fundamental para me tornar o profissional, pai, marido e amigo que sou hoje. Em resumo: posso dizer que até aqui foi uma trajetória de muitas batalhas, mas muito aprendizado e conquistas".