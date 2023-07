Entenda supostas denúncias que teriam causado a demissão de Manoel Soares

Manoel Soares deixou a Globo na última sexta-feira, 30

O apresentador Manoel Soares deixou a Globo na última sexta-feira, 30, e, desde então, rumores estão surgindo sobre o desligamento do jornalista após seis anos trabalhando na emissora. Com passagem pelo programa É de Casa, agora ele estava na apresentação dos programas Encontro, em que dividia o comando com Patrícia Poeta, e Papo de Segunda, do GNT. Entenda a seguir.

Apesar de Manoel Soares já ter desmentido que teria sido desligado da empresa após receber denúncias quanto à sua conduta , muitos ainda especulam sobre o que teria acontecido. De acordo com informações apuradas pelo site F5, do jornal Folha de S.Paulo, o jornalista teria recebido queixas de diversos funcionários.

As denúncias teriam acontecido pelo costume de Manoel Soares andar vestindo roupão pelos bastidores, o que incomodaria outros funcionários da emissora. Além disso, funcionárias que trabalhavam em um restaurante da Globo em São Paulo também teriam prestado queixa por supostamente terem recebido um tratamento rude e desrespeitoso do apresentador.

Além disso, de acordo com o portal Notícias da TV, o jornalista teria sido dispensado após denúncias e reclamações contra ele que existiriam há mais de dois anos. Segundo as informações do site, fontes teriam afirmado que Manoel Soares foi acusado de assédio. O portal ainda informou que o apresentador teria deixado o programa matinal revoltado e ameaçado processar a Globo.

Após os rumores de demissão, o apresentador se pronunciou e negou que teria sido desligado da emissora por comportamentos nos bastidores. "É lamentável que alguns usem ferramentas importantes do jornalismo, como sigilo de fontes, para sustentar absurdos envolvendo meu nome", começou Manoel Soares.

Nesta terça-feira, 4, o jornalista voltou a negar que teria sido demitido e afirmou que os ataques são mais rudes contra homens negros. "Já vi isso muitas vezes, e meu compromisso de vida é combater o racismo, a desigualdade e injustiças. Minha saída em comum acordo reflete nossa trajetória de profissionalismo e especulações. Reafirmo minha gratidão ao grupo. Estou tranquilo sobre a verdade."

