Quanto tempo Manoel Soares trabalhou na Globo? Apresentador fez desabafo após suposta demissão

Manoel Soares anunciou o fim de seu contrato com a Globo nesta sexta-feira, 30

O apresentador Manoel Soares anunciou nesta sexta-feira, 30, o fim de seu contrato com a Globo. O jornalista apresentava os programas Encontro e Papo de Segunda e estava na emissora há alguns anos. Em seu perfil do Instagram, o comunicador compartilhou um desabafo e recebeu apoio de amigos e ex-colegas de casa.

Manoel Soares trabalhou na Globo por 6 anos . Segundo o site Notícias da TV, ele não teria sido demitido devido às polêmicas em relação a Patrícia Poeta. De acordo com o portal, o desligamento teria ocorrido após denúncias que existiriam há mais de dois anos. Fontes teriam afirmado que o comunicador recebeu uma denúncia de assédio.

O apresentador se pronunciou sobre a demissão em suas redes sociais e relatou que não está triste com a saída da emissora. "Estou saindo da TV Globo, uma casa que me permitiu chega a milhares de lares brasileiros e contar muitas histórias... Todos os ciclos muitas vezes se encerram, o que é o caso agora", compartilhou em um vídeo publicado no seu perfil do Instagram.

"Estou saindo da TV Globo depois de seis anos, Foi um tempo de aprendizados e alegrias, onde cheguei até a casa de milhares de brasileiros, que pude, através de reportagens, ajudar pessoas a enfrentar a pandemia, injustiças sociais, despertar homens para paternidade e por aí vai", continuou Manoel Soares na legenda da publicação.

"Encerro esse capítulo, mas ainda temos um livro inteiro para escrever com vocês. Aos colegas e amigos, ficam meus votos de felicidade. Aos novos que estão chegando, bem vindos a minha vida", concluiu o comunicador. Nos comentários da publicação, Manoel Soares recebeu muitas mensagens de apoio e carinho de fãs, seguidores e colegas de casa.

CONFIRA A PUBLICAÇÃO DE MANOEL SOARES EM SEU INSTAGRAM