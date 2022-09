Maitê Proença fala do relação com a ex, Adriana Calcanhoto

Maitê Proença revela que não entendeu os comentários sobre o seu namoro com Adriana Calcanhoto

A atriz Maitê Proença (64) deu a sua opinião sobre a repercussão do seu namoro com a cantora Adriana Calcanhotto (56). As duas se separaram em agosto deste ano, mas o romance deu o que falar nas redes sociais, já que foi o primeiro romance com outra mulher que Maitê assumiu publicamente. Em conversa com a apresentadora Angélica, a estrela contou que não entendeu a curiosidade sobre o romance.

“Todo esse auê com a questão de ser uma pessoa do mesmo sexo, na minha cabeça não é assim. Na minha cabeça é uma pessoa, que gosto daquela pessoa e pronto. O gênero pode não ser tão prioritário. Porque aquela pessoa tem uma complexidade, tem várias características, além do fato de ser uma mulher como você”, disse ela.

Em outro momento, Maitê contou sobre fim de relacionamentos e disse que não tem um segredo para não sofrer. “Não tenho nenhuma dica. Você vai se estrumbicar e é bom que seja assim, porque não tem nada pior que viver uma vida morta”, declarou.

Fim do namoro de Maitê Proença e Adriana Calcanhotto

A separação de Maitê Proença e Adriana Calcanhotto foi anuncada pela coluna Sala de TV, de Jeff Benício, no site Terra. A publicação informou que as duas se separaram no fim de junho por causa da exposição do relacionamento.

O colunista revelou que Calcanhotto ficou incomodada com a repercussão de seu namoro na internet, principalmente após uma entrevista de Maitê Proença sobre o namoro delas. Na entrevista, a atriz disse que gostaria que a namorada “fosse um homem” e isso gerou uma repercussão negativa.

