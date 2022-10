Maitê Proença e Adriana Calcanhotto voltam a se aproximar e amigos percebem "recaída"

Após voltarem a se seguir na rede social, Maitê Proença e Adriana Calcanhotto levantam suspeitas de "recaída"

CARAS Digital Publicado em 26/10/2022, às 07h57

Maitê Proença e Adriana Calcanhotto podem estar ensaiando uma possível reconciliação! A suspeita foi levantada assim que as duas voltaram a se seguir nas redes sociais.

Assim que a cantora decidiu romper com a atriz, elas haviam se dado unfollow e agora reataram a amizade online, dando indícios de uma reaproximação.

Maitê Proença tem evitado falar sobre o relacionamento com Adriana Calcanhotto nas recentes entrevistas que deu. A exposição do namoro e as declarações dadas pela loira teriam irritado a cantora, que decidiu na época terminar.

Inclusive, um amigo próximo de Adriana falou sobre o assunto quando houve o rompimento. "Adriana nunca se sentiu confortável com a exposição de sua vida pessoal e o namoro com uma atriz famosa trouxe esse incômodo", falou.

Maitê Proença fala do relação com a ex, Adriana Calcanhoto

A atriz Maitê Proença deu a sua opinião sobre a repercussão do seu namoro com a cantora Adriana Calcanhotto. As duas se separaram em agosto deste ano, mas o romance deu o que falar nas redes sociais, já que foi o primeiro romance com outra mulher que Maitê assumiu publicamente. Em conversa com a apresentadora Angélica, a estrela contou que não entendeu a curiosidade sobre o romance.

“Todo esse auê com a questão de ser uma pessoa do mesmo sexo, na minha cabeça não é assim. Na minha cabeça é uma pessoa, que gosto daquela pessoa e pronto. O gênero pode não ser tão prioritário. Porque aquela pessoa tem uma complexidade, tem várias características, além do fato de ser uma mulher como você”, disse ela.

