Maisa quebra o silêncio após conversa com Larissa Manoela: "Estou falando"

Maisa quebra o silêncio após conversa com Larissa Manoela; ela é amiga e frequentava a casa de Silvana Taques

A atriz e apresentadora Maisa Silva se pronunciou pela primeira vez após a confusão envolvendo Larissa Manoela e a mãe, Silvana Taques. Amiga de frequentar a casa da artista, ela disse que está apoiando incondicionalmente sua companheira dos tempos de SBT.

Questionada sobre o tema nos bastidores de um show, ela foi enfática. "Estou super apoiando ela nesse momento, mas tudo o que tenho para falar, eu estou falando [diretamente] com ela. Estou do lado dela. Ela é muito minha amiga" , disse ao 'GShow'

Recentemente, viralizou nas redes sociais uma declaração de Maisa Silva sobre o dia em que ficou hospedada pela primeira vez na casa de Silvana Taques."Ela falou assim: fica na minha casa. A mãe dela deixou cheirinho na cama, biscoitinhos, castanhas… gente, deixou o banheiros com todos os produtos da Lari licenciados, com tudo o que vocês puderem imaginar", declarou ela.

Maisa Silva ainda contou o que ouviu de Silvana no momento em que chegou. "Ela disse: ‘adoro receber gente, quando vocês quiserem, não precisa nem chamar a Larissa porque eu vou adorar receber vocês’. Eu já fui duas vezes", diz a apresentadora.