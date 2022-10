Maíra Cardi é acusada de não deixar Arthur Aguiar encontrar os amigos e rebate: ''Preguiça''

Arthur Aguiar se encontrou com Eliezer e Rodrigo Mussi e os internautas especularam a demora para a reunião dos ex-BBBs

CARAS Digital Publicado em 15/10/2022, às 11h17

Na noite da última sexta-feira, 14, Arthur Aguiar (33) se encontrou com Eliezer e Rodrigo Mussi em um restaurante. Em uma publicação da Gina Delicada nas redes sociais noticiando o encontro, uma internauta comentou da possibilidade de Maíra Cardi (39) proibir essas reuniões do ex-marido.

"Nossa, é impressão minha ou foi só ele se separar da Maíra, pra reencontrar os amigos? Será que ela proibia?", disse a seguidora.

Maíra, então, fez questão de responder e negar a especulação. "Aí que preguiça desse pensamento tão pequeno! Enquanto Arthur ainda estava lá dentro eu falei com o Rodrigo, nos encontramos e batemos papo no desfile da GKAY e amei ele, assim que Arthur ganhou falei com Eliezer e Arthur chegou a chamar ele para vir aqui em casa para almoçar!", relembrou ela.

Na sequência, ela comentou que o influenciador não gosta de sair de casa. "Eu não nada com isso, Arthur sempre odiou sair e manter as relações porque eu acho importante, mas ele não curte, e é dono da própria vida, ninguém manda em ninguém! As poucas festas que íamos era porque eu insistia muito, não vamos começar a criar mais histórias onde não existem! Por mim ele tinha feito esse encontro na primeira semana aqui em casa, acho os dois incríveis!", concluiu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andréia Matos (@rainhamatos)

Fim do casamento de Maíra Cardi e Arthur Aguiar

Maíra Cardi anunciou o fim do seu casamento com Arthur Aguiar no dia 6 de outubro por meio de um post no Instagram. Ela compartilhou uma foto do ex-casal e contou sobre o término. “Fim da nossa caminhada juntos, mas o começo de um novo caminho melhor para ambos”, disse ela.

Algumas horas depois, Arthur também falou do término em um post no Instagram com fotos da família. "Independente de estarmos juntos ou não no momento, seremos pra sempre uma família. Como eu disse ontem, a última palavra vem de Deus!!", escreveu Arthur Aguiar ao legendar a postagem.

