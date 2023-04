Maíra Cardi conta sobre acordo com Arthur Aguiar para a guarda da filha, Sophia

Maíra Cardi revela decisão de não brigar pela filha, Sophia, com Arthur Aguiar: 'Continuará indo e vindo'

A coach Maíra Cardi deu o que falar nas redes sociais neste final de semana ao compartilhar uma foto com a filha, Sophia, e o namorado, Thiago Nigro. Apesar do momento fofo no registro, ela foi alvo de críticas, mas não deixou passar em branco. Em uma resposta, ela abriu o jogo sobre o seu acordo de guarda compartilhada da filha com o ex-marido, o ator e cantor Arthur Aguiar.

Em um comentário, um fã comentou sobre o pai da menina e disse: “Só fico com pena da criança e do pai quando ver isso, o pai só pode pegar de 15 em 15 dias enquanto fica um macho todo dia que acaba tendo mais direito do que o pai”. Então, Cardi rebateu o comentário ao falar sobre o seu acordo com Arthur.

“Que pena que você ataca sem nem saber o que está falando! Mas vou te pontuar algumas coisas bem importantes aqui! Eu e o pai da Sophia em momento algum cogitamos a hipótese de brigar por ela, até mesmo porque ela não é nossa, ela é deDeus e vive nesse mundo sem ser propriedade particular de nenhum de nós a não ser dele”, disse ela.

E completou: “Então decidimos que até que ela decida seus passos continuará indo e vindo! Muitos pais para conseguir guarda compartilhada entram na justiça para brigar com a mãe por esse direito, o qual eu dei a ele sem nunca pensar no oposto, ou seja sem pode ou não pode, é um direito indiscutível!”.

Por fim, ela rebateu a crítica ao seu namorado. “Outro ponto muito importante é que não é outro macho, é o homem que escolhi para ser meu marido para o resto da vida! E Deus é muito bom por eu ter encontrado alguém tão incrível que ama minha filha como se fosse dele. Acredito que o pai deve estar muito feliz porque quando me separei me lembro das palavras dele: 'Que você encontre um homem incrível pois você merece muito ser feliz e que esse homem ame nossa filha'. Ou seja, desejo de ambos atendido por Deus”, afirmou.

Maíra Cardi conta que quer ter mais filhos

Nesta quarta-feira, 5, a influenciadora e nutricionista Maíra Cardi (39) revelou que quer ter filhos em seu atual relacionamento com o empresário de finançasThiago Nigro, mais conhecido como Primo Rico. Ela quer ter mais dois filhos.

“Não apenas um, mas dois. O 'nunca mais' serve para a gente cuspir e cair na testa. Tem tanta coisa que a gente aprende nessa vida, e uma delas é 'nunca diga nunca'. Mas sempre falei que mudo muito de ideia sobre tudo. É que é muito sério, você tem que ter outras coisas no bolo dos filhos. Uma coisa é bancar uma mãe solteira, outra é ter filho com família e propósito. Mas, é isso, vou ter dois”, revelou Maíra, em seus stories de seu perfil oficial no Instagram.

Cardi já é mãe de Lucas, de 22 anos e que é fruto de seu antigo relacionamento com o empresário Nelson Rangel, e de Sophia, que é filha da influenciadora junto do cantor e ator Arthur Aguiar.